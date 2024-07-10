Інакше протистояти Росії буде непросто: Зеленський відповів, скільки F-16 потрібно Україні

Президент сказав, скільки винищувачів F-16 має мати України на озброєнні, аби бути конкурентоспроможною проти Росії в небі. Йдеться про 128 одиниць.

У вівторок, 9 липня, стало відомо, що Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО у Вашингтоні. Глава нашої держави уже встиг зробити заяву щодо літаків F-16, – інформує 24 Канал з посиланням на пресконференцію.

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Скільки F-16 потрібні Україні

Як констатував український президент, у питанні щодо цих американських винищувачів йдеться не лише про їхню кількість, а й про дати постачання.

Проблема з F-16 полягає в кількості та в датах. Але будьмо чесними: Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про від 10 до 20.

За словами Зеленського, навіть якщо українські пілоти будуть мати 50 F-16 – це ніщо. А от 128 одиниць літаків – це уже повітряний флот, як зазначив глава держави.

Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян – 24 Канал) дорівнятися у небі, це буде складно,

– сказав президент, наголошуючи, що союзники повинні усвідомлювати цю інформацію.

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Нещодавно голова МЗС Нідерландів Каспар Вельдкамп зазначав, що Україна отримає від Амстердаму винищувачі F-16 без затримок.

Точні терміни постачання – невідомі. Зокрема, міністр оборони Нідерландів відмовився назвати конкретну дату, але акцентував, що триває робота в цьому напрямку.