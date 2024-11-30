Зеленський розповів, скільки ракет знищили пілоти F-16 під час нещодавнього удару Росії

Російські війська здійснили масований удар по Україні 28 листопада. Пілоти F-16 знищили 7 крилатих ракет, які були націлені на цивільні об'єкти.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю британському телеканалу Sky News. Український лідер зазначив, що винищувачі F-16 працюють "відмінно".

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Скільки ракет збили F-16 28 листопада

За словами президента, попри те, що Україна поки має лише обмежену кількість винищувачів F-16, вони демонструють високу ефективність у протидії російським повітряним загрозам.

"Як працюють F-16 на сьогоднішній день? Дуже добре. Здебільшого, відмінно. У нас дуже мало F-16. Що вони роблять зараз? Знищили сім крилатих ракет дві ночі тому. Сім ракет, які летіли по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі", – зазначив український лідер.

Нагадаємо, що це не перше застосування F-16 для відбиття масованої атаки Росії на Україну. Американські винищувачі збили близько 10 повітряних цілей 17 листопада.