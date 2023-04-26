Не перші: у Пентагоні розповіли, яке місце у списку потреб України займають винищувачі

Україна просить міжнародних партнерів про надання авіації для посилення нашої армії, що дозволить вести наступальні дії. Однак у Пентагоні кажуть, що винищувачі не є першочерговою потребою нашої держави.

Про це заявила помічниця голови Пентагону Селеста Валландер. За її словами, для допомоги Україні зараз є більш пріоритетні напрямки.

Зверніть увагу МіГ-29 не допоможуть завоювати перевагу в повітрі: чому треба F-16 і скільки

Якими за пріоритетністю є західні винищувачі

За словами Селести Валландер, західні винищувачі входять в десятку пріоритетних напрямків військових потреб України, однак не на перших позиціях Помічниця голови Пентагону відзначає, що першочерговою є необхідність у посиленні протиповітряної оборони, наданні додаткової артилерії і бронетехніки.

У списку (військових потреб України – 24 Канал) сучасні західні літаки займають приблизно восьме місце,

– заявила Валландер.

Водночас за словами чиновниці, надання Україні літаків радянського зразка, таких як МіГ-29, є хорошим кроком, оскільки наші пілоти вже вміють ними користуватися.

Однак Україні потрібні F-16

МіГ-29 хоч і є радянським аналогом F-16, але в американського винищувача переваг значно більше. Зокрема, американські винищувачі можуть виконувати більше функцій. Крім того, за словами речника Повітряних сил ЗСУ, сучасні західні літаки, в тому числі F-16, змогли б завоювати перевагу в повітрі, стати надійним щитом проти ворожих крилатих ракет і дронів, крім того, ефективно і безпечно завдавати точкові удари, "душити" ППО, перебивати логістику ворога, командні пункти тощо.

Останнім часом Росія все частіше використовує керовані авіабомби з вагою від 500 до 1 500 кілограмів. Ворожі літаки запускають їх не входячи у зону відповідальності української ППО, однак наявність західних винищувачів дозволила б відігнати російську авіацію подалі, особливо на тимчасово окупованих територіях.