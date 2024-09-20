Катастрофа F-16 в Україні: названо ймовірну причину, – Breaking Defense

Причиною катастрофи F-16 могло стати пошкодження двигуна фрагментами збитої ракети. Тоді загинув український пілот Олексій Месь.

Про це повідомляється у виданні Breaking Defense. Раніше Україна вже втрачала літаки.

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Чому міг впасти винищувач F-16

У матеріалі наголошується, що однією з причин трагедії може бути випадковий політ винищувача F-16 через хмару уламків, що залишилися після перехоплення та знищення російської ракети. Це могло призвести до пошкодження двигуна та інших частин літака.

Пілот, який загинув унаслідок катастрофи F-16, – 30-річний підполковник Олексій Месь з позивним "Мунфіш". Він був командиром ескадрильної підтримки – заступником командира операційної групи. Головнокомандувач Олександр Сирський посмертно надав йому звання полковника.

Видання стверджує, що ця версія подій найбільш правдоподібна, оскільки, за даними їхнього джерела, Україна вже втратила чотири винищувачі з аналогічної причини – два МІГ-29 та два Су.

Джерело відзначило, що раніше такі втрати не привертали великої уваги, оскільки йшлося не про сучасних і дорогих винищувачів.

Раніше український президент Володимир Зеленський зазначав, що триває розслідування авіакатастрофи з літаком F-16, який розбився 26 серпня під час відбиття масованого обстрілу з боку Росії. Глава держави констатував, що не може розголосити деталі інциденту, посилаючись на законодавство.