Як F-16 можуть вибивати росіян з потужних укріплень: Світан пояснив можливості винищувача

Винищувачі F-16 здатні суттєво змінити ситуацію на фронті. Але для цього потрібно, щоб виконалася одна умова.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що F-16 може нести до 120 видів зброї різної модифікації. Все залежить від завдань.

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Має бути достатня кількість боєприпасів

Як наголосив Світан, важливо, щоб Україна отримала достатню номенклатуру різної зброї під F-16. Також тут потрібна достатня кількість.

Літак такого рівня може знищити будь-який укріпрайон, який противник зробив на землі. Все залежить від часу та кількості боєприпасів. Зараз питання до партнерів. Кількість та номенклатура. Бо недостатня кількість не дасть реалізувати усі можливості цього літака,

– сказав Світан.

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До прикладу, Україна могла б використати винищувачі F-16 для звільнення Донбасу. Оптимальним варіантом було б відсікти цей регіон від Росії. Але для цього потрібно буде винищити зенітні ракетні комплекси окупантів хоча б на 300-кілометровій зоні.

Доведеться працювати із ЗРК на території Росії. Адже тут важливо завоювати перевагу в повітря. Треба буде діставати аж до району Кубані. Інакше F-16 не зможуть працювати над завданням відсікти Донбас від Росії. Бо йти напролом або фронтально зачищати цей регіон – досить складно,

– зазначив Світан.

F-16 для України: коротко

Станом на зараз відомо, що Україна отримає щонайменше 61 винищувач F-16. Нідерланди та Данія зголосилися першими передати ці літаки.

В Нідерландах припускають, що постачання винищувачів почнеться десь на початку 2024 року. Зараз триває процес навчання серед українських льотчиків та інженерів.

Нідерланди вже передали 5 винищувачів до навчального центру в Румунії. Відомо, що навчання вже триває у Данії та США.

Міжнародні партнери переважно не дозволяють Україні використовувати західне озброєння для ударів по території Росії.