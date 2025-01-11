У США захоплено оцінили роботу українця, який на F-16 знищив 6 ракет

13 грудня під час масованої атаки український пілот на F-16 чотирма ракетами знищив 6 російських крилатих ракет. Вперше в історії американський винищувач збив таку кількість цілей за один виліт.

Відомо, що дві цілі льотчик збив авіаційною гарматою, що набагато складніше. Західні авіаексперти прокоментували роботу українця, передає 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Що сказали у США про досягнення українця

Полковник Джон Венейбл, 25-річний ветеран ВПС США та колишній пілот F-16, підкреслив, що український пілот продемонстрував надзвичайну майстерність під час збиття російських ракет. Військовий зауважив, що українцю вдалося знищити ворожі цілі, не зазнавши поранень і не пошкодивши літак. Це "багато говорить про його навички".

Венейбла особливо вразив той факт, що пілот зумів збити ще дві ракети з авіаційної гармати. Задля цього льотчику довелося наблизитися до цілі на небезпечну відстань. Існував великий ризик ураження судна осколками ракети.

Генерал-майор армії США у відставці Гордон Девіс, колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інвестицій в оборону, зазначив, що "ураження двох крилатих ракет з авіаційної гармати є досить вражаючим".

Марк Канчіан, старший радник Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, заявив, що Україна стикається з загрозами, яких не відчували західні пілоти.

"Ніхто не стикався з такою кількістю ракет одночасно, яку мають українці", – сказав він. За його словами, американські та західні пілоти стикалися лише з однією або двома наближаючими ракетами одночасно.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 13 грудня українські сили ППО збили 81 з 93 російських ракет, зокрема 11 крилатих ракет знищили F-16.