Історичне збиття: ЗСУ могли знищити російський винищувач Су-35 новою зброєю

Нещодавно українські сили збили російський винищувач Су-35. Це один із найсучасніших та основних літаків Росії, вартість якого коливається від 98 до 104 мільйонів доларів.

Така ціль є складною для ураження з низки причин. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко у розмові з 24 Каналом припустив, чим Повітряні сили могли уразити російський Су-25.

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Чим могли збити російський Су-35

Повітряні Сили ЗСУ 7 червня повідомили, що на Курському напрямку у результаті успішної операції збили багатоцільовий російський винищувач Су-35. Також ПС опублікували відео зі збитим літаком вже на землі. Об'єктивний контроль здійснювали з розвідувального дрона, що може свідчити про те, що літак перебував доволі близько до кордону з Україною.

Про інші деталі, зокрема й про вид зброї, з якої уразили винищувач, повідомлено не було. Однак є припущення, що збити російський борт зміг F-16, але й це ще не все.

Сам F-16 не міг би досягнути такого результату, якби не було залучено шведського літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Це така собі станція-радар і водночас пункт управління, який виявляє і забезпечує свої засоби ураження інформацією на далеких відстанях. Це було несподівано,

– зауважив Ігор Романенко.

Річ у тім, що близько року тому Швеція повідомила про те, що поставить Україні свої літаки ДРЛВ Saab 340 AEW&C (ASC 890). Однак цей процес дещо гальмували у Сполучених Штатах. Крім того, в Україні офіційно не підтверджували інформацію про отримання шведських літаків. Хоч у квітні 2025 року були дані про те, що літак вже здійснив перший випробувальний політ над Львовом.

Що відомо про Saab 340

Шведський літак Saab 340 AEW&C (Airborne Early Warning and Control) – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління, розроблений на базі пасажирського турбогвинтового літака Saab 340. Його основне призначення – виявлення повітряних цілей, координація дій бойової авіації, а також забезпечення управління повітряними операціями.

Він може відслідковувати десятки повітряних і морських цілей одночасно, та передавати інформацію не лише на повітряні засоби, але й на засоби ураження, що діють на землі та на морі.

Серед інших особливостей цього літака: невеликі розміри і вартість у порівнянні з великими ДРЛВ літаками та хороша маневреність і експлуатація з коротших смуг.

"Нам, безумовно, не вистачало таких спроможностей. Це історичний момент діяльності, яку провели військові і командування Повітряних сил", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, що росіяни також мають на озброєнні літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Мовиться про А-50, який використовують разом з повітряним пунктом управління Іл-22. Однак їхній технічний рівень розвідки є нижчим. Крім того, таких літаків у Росії дуже небагато, чому сприяє й Україна. У 2024 році А-50 збили над Азовським морем, а згодом уразили у Приазов'ї.

Під час нещодавньої операції СБУ "Павутина" українським дронам знову вдалося знищити дороговартісні літаки ворога. Відновленню літаки А-50 не підлягають.