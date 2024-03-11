Росія активно застосовує ФАБи: Черник пояснив, чи можна з ними боротися

Західні ЗМІ продовжують писати про російські ФАБи. Зокрема й про нову ФАБ-1500. Це – небезпечна зброя, але проти неї можна боротися.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Росія використовує ці бомби для того, аби руйнувати українську оборону на фронті.

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Наскільки небезпечні російські ФАБи

Як наголосив Черник, різні російські ФАБи та КАБи – це альтернатива артилерійським снарядам. Один боєприпас калібру 152 міліметри важить близько 50 кілограмів. А самої вибухівки там – близько 5 – 7 кілограмів. Це не порівняти з 1,5-тонною бомбою, яка має значно більше вибухівки.

Щоправда, там не все складається з вибухівки. Є ще система прицілювання, основа тощо,

– сказав Черник.

Такі бомби запускають з висоти близько 10 кілометрів. Тоді вони по діагоналі рухаються до цілі. На жаль, у такому випадку практично неможливо відпрацювати проти самої бомби. Однак є інші варіанти – реально працювати проти самих носіїв цих бомб.

Бомби, якщо вже запущені, то майже не знешкоджуються. А от з носіями реально працювати. Це можуть робити Patriot або SAMP/T. Не варто забувати і про F-16 з відповідними ракетами,

– підкреслив Черник.

Російські ФАБи: коротко