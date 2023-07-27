Сапери знищили півтонну авіабомбу окупантів на Харківщині: видовищне відео

Сапери-водолази у Харківській області підірвали російську авіабомбу ФАБ-500. Аби ліквідувати боєприпас такої вибухової сили, його опустили під товщу води у річці.

Півтонну авіабомбу знищили у Куп'янському районі Харківської області на річці Оскіл. Небезпечну місію виконали сапери-водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

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Авіабомба спричинила потужний вибух

Російську ФАБ-500 ліквідовували на дні річки Оскіл на Харківщині. Окрім небезпеки від авіаснаряда, рятувальники також перебували під загрозою обстрілів з боку окупантів. На щастя, ліквідація минула успішно й ніхто не постраждав.

Водолази працювали під постійною загрозою ворожих обстрілів. Проте все минулось і ця бомба-монстр вже нікому не спричинить лиха,

– повідомили у ДСНС.

Сапери-водолази ліквідували авіабомбу: дивіться відео

Сапери опускали авіабомбу на дно річки / Фото ДСНС

Що відомо про ФАБ-500 ФАБ-500 – це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою. Нині у Росії на озброєнні є також ФАБ-500М-62, які перетворені на високоточний боєприпас з можливістю планування. Вона є прямим аналогом американської розумної бомби JDAM-ER. Максимальна дальність модифікованих ФАБ-500 – до 70 кілометрів.

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