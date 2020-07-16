Якщо ви в попередніх стосунках страждали, то вам зараз складно тепер повірити в кохання. Проте ваш партнер може справді вас кохати та хотіти бути поруч. Але як це зрозуміти? Ми підготували кілька ознак, які про це свідчать.

За словами експертів, сумніви в тому, чи вас справді люблять, час від часу є корисними. Адже це означає, що ви ставитеся до цих відносин серйозно. І якщо ви хочете мати з цим хлопцем щасливі стосунки, то вже варто з’ясувати, що він відчуває до вас, пише видання Yourtango.

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10 ознак того, що хлопець любить вас і хоче бути разом

Він бачив вас в момент кризи і не покинув

Якщо хлопець був з вами в той момент, коли вас звільнили чи знизили заробітну плату, і ви були дуже емоційними та починали конфлікти, але таки залишився з вами, то це гарна ознака.

Адже ви дійсно були зламані в той час, проте це не відлякало вашого партнера, він був біля вас та вислуховував. Тому якщо ви можете плакати перед ним і не турбуватися про те, що він вас засуджуватиме, то це означає, що він справді вас любить.

Він не боїться, що ви покинете його через кар’єру

Люблячий хлопець знає, що ваша кар'єра важлива для вас, і підтримує це. Він знає напрямок, в якому ви хотіли б підвищитися у своїй кар'єрі. Він щиро зацікавлений у тому, щоб ви досягли успіху в роботі.

Він планує ідеальне побачення, спираючись на ваших симпатії

Це означає, що він звертає увагу на ваші потреби і слухає вас. Це показує, що хлопець відноситься до вас серйозно. Навіть якщо він сам не шаленіє від цієї ідеї, але він все одно робить це, тому що знає, що вам це подобається.



Він влаштовує для вас найкращі побачення / Фото Ukr.media

Він посміхається, коли ви поруч

Закоханих чоловік завжди посміхається, коли бачить вас. Навіть якщо він не говорить жодного слова, ви відчуваєте, що ваш партнер любить вас. Це безперечно допоможе вам пережити важкі часи в майбутньому.

Він вихваляє вас перед своєю сім'єю і друзями

Коли хлопець вас любить, він з радістю знайомить вас зі своєю сім'єю і друзями. Він не може перестати говорити про вас і каже лише хороші речі. Цими словами хлопець не просто хвалиться вами, а показує, наскільки ви важливі для нього.

Він не показує ревнощів

Хлопець, який хоче бути з вами, впевнений в собі і не показує, що він ревнує. Він не питає вас, як ви погуляли з друзями, та не забороняє прогулянки з близькими без нього. У ваших відносинах є щира довіра.

Він не намагається змінити вас

Немає нічого гіршого, ніж відчувати, що ваш партнер намагається змінити вас. Тому, якщо хлопець вас любить, він буде нормально ставитися до того, що ви інша і поважатиме вашу унікальність.

Він знає, яка ви всередині, і яка зовні, та приймає такою, якою ви є. Це означає, що він дійсно хоче з вами довготривалих стосунків.

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Його дії говорять гучніше, ніж слова

Це правда, що хлопці повинні підтверджувати свої слова діями. Це точно означає, що він вас любить, навіть якщо не говорить про це.

Він, зазвичай, пам'ятає вашу річницю та різні спільні моменти. Він навіть готовий прийняти примхи вашої сестри, бо хоче бути з вами. Він готовий допомогти вам з вашої страховкою автомобіля, а не просто пообіцяти. Він готовий зробити для вас все і не просто на словах.

Ви знаєте, що ви його пріоритет

Якщо ви попросите його піти на якусь подію, яка є важливою для вас, він піде, навіть якщо через це йому потрібно буде взяти вихідний на роботі.

Коли він їде у відрядження чи далеку поїздку, то завжди телефонує вам, коли прибуває до місця призначення, щоб ви не хвилювалися. Такий хлопець розповідає всі деталі, як пройшов його день та ділиться всіма своїми планами.

У вас є час для себе

Починаючи відносини, люди часто губляться та не мають вільного часу на себе. Проте у щасливих стосунках завжди є особистий простір та цінуються потреби кожного партнера.

Вам не варто боятися встановити якісь межі. Якщо вам потрібно деякий час побути наодинці, то скажіть коханому про це. Якщо він вас любить, він зрозуміє і не буде проти.