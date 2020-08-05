У вихованні доньок важливо не забувати про те, що вони не мають жити за встановленими кимось правилами і не мають володіти якимось обов'язковим набором навичок чи якостей. Про 10 помилок у вихованні дочок, які можуть зламати їм життя – читайте далі.

Практикуючий психолог Михайло Лабковський розповів про деякі пункти у вихованні, на які варто звернути увагу батькам. Він зазначив, що інколи батьки навіть не замислюються над тим, що деякі настанови можуть зламати життя їхнім принцесам.

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Помилки у вихованні дочок

Програмування доньки на обов'язковий набір навичок та якостей, якими вона має володіти.

"Ти повинна бути милою", "Ти повинна вміти готувати" тощо. У цих критеріях немає нічого поганого, проте якщо з дитинства наголошувати доньці на тому, що вона буде цінною лише тоді, коли буде їм відповідати, – це формування хибного мислення та уявлення себе у дорослому житті. Матерям варто на власному прикладі показувати, що їм подобається готувати, прибирати, займатися домашніми справами. А також пропонувати донькам долучатися до них та допомагати. Таким чином дитина буде отримувати задоволення від цього процесу. А пізніше вона сама навчиться всьому необхідному, або ж попросить вас допомогти. Засуджуюче ставлення до чоловіків і сексу з боку матері.

"Головне – в подолі не принеси", "Ти повинна бути недоступною", "Їм всім одного треба" тощо. Такі фрази дівчата часто чують від своїх матерів. Вони виростають із думками, що чоловіки – це ґвалтівники, а секс – щось брудне і його варто уникати. Проте з віком у дівчаток відбуваються гормональні перебудови організму і в результаті виникатиме бажання зробити те, від чого мама застерігала. Формула щастя: вийти заміж і народити дитину.

Такі слова дівчата чують приблизно у 20 років. При цьому раніше матері розповідали, про жорстокість чоловіків та наголошували, що секс – це бруд. Усе це може призвести до того, що у дорослому віці донька не знатиме, що хоче насправді. Гіперопіка.

Матері "прив'язують" дітей до себе і створюють велику кількість заборон. Доньки не мають свободи, вони не можуть приймати рішення, бо вони можуть виявитися помилковими. Проте такий підхід у вихованні неправильний. Дітям необхідно давати можливість вирішувати самостійно, робити помилки, адже лише так вони навчаться нести відповідальність за власні вчинки і не розраховувати на те, що у дорослому житті хтось має усе вирішувати за них.



10 помилок у вихованні доньок / krasota-style.com.ua