Чимало жінок прагнуть завагітніти, але не готуються до цього із серйозністю. Згодом вони дізнаються про проблеми, які і стають причиною марних спроб стати матір'ю. Що варто запитати вашого лікаря перед тим, як вагітніти – читайте на "Сім'ї 24".

Звісно, вам може пощастити і ви завагітнієте самі без додаткових консультацій, але зайвим не буде перед цим поспілкуватись із лікарем для уникнення складних ситуацій. Тому, щоб збільшити ваші шанси на здорову вагітність, задайте ці 11 важливих питань під час відвідин гінеколога-акушера до моменту зачаття. Їх порекомендувала доктор медичних наук та професор Єльського університету Мері Джейн Мінкін виданню Parents.

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1.Скільки часу мені знадобиться, щоб завагітніти?

Звичайно, ваш лікар не може точно передбачити, коли ви завагітнієте. Деякі пари вагітніють з першої спроби, в той час як інші не можуть завагітніти після багатьох років регулярних незахищених статевих контактів. Але ваш лікар може зробити деякі загальні прогнози, базовані на вашому віці, історії здоров'я і минулому досвіді зачаття.

2.Коли мені слід припинити протизаплідні засоби?

Ви не завжди можете завагітніти одразу після припинення прийому протизаплідних засобів. Наприклад, гормональні протизаплідні таблетки можуть змінити ваш цикл протягом кількох місяців після їхнього припинення. Тому обов'язково узгодьте момент, коли вам варто відмовитись від контрацептивів.

3.Чи вплине стан мого здоров'я на мою фертильність?

За словами професорки, деякі захворювання можуть вплинути на вашу здатність завагітніти. До них відносять синдром полікістозних яєчників, ендометріоз, захворювання щитовидної залози і навіть ЗПСШ (захворювання, які передаються статевим шляхом). А коли справа стосується вашого партнера, проблеми з кількістю або рухливістю сперматозоїдів можуть ускладнити зачаття.



Контрацептиви / Фото: Pexels

4.Як мої ліки вплинуть на мою фертильність?

Деякі ліки, в тому числі ліки від високого кров'яного тиску і епілепсії, можуть знизити ваші шанси на зачаття. Більш того, деякі безрецептурні і рецептурні ліки можуть завдати шкоду дитині після того, як ви завагітнієте (наприклад, нестероїдні протизапальні засоби, стероїди, деякі антидепресанти і нейролептики, а також ліки для щитовидної залози). Обговоріть план лікування інших захворювань зі своїм лікарем, щоб не виникло небезпеки для дитини.

5.Що мені слід приймати: вітаміни або добавки?

Майбутнім матерям рекомендують почати приймати добавки з фолієвою кислотою за три-шість місяців до спроби зачати дитину. Медик каже, що фолієва кислота знижує ризик виникнення деяких вроджених дефектів. Ваш лікар може також порекомендувати вітаміни для вагітних, особливо якщо вам здається, що вам не вистачає певних поживних речовин.

6.Чи слід мені змінити свою дієту / режим вправ / інші звички способу життя?

Варто знати, що надлишкова або недостатня вага тіла знижує вашу фертильність. Якщо у вас є зайві кілограми, це може стати причиною виникнення діабету, високого кров'яного тиску, а також стати причиною кесаревого розтину або ж навіть викидня. Надмірні фізичні навантаження, вживання алкоголю і куріння сигарет також можуть негативно вплинути на вашу фертильність і вагітність. Поговоріть зі своїм лікарем про свій спосіб життя і запитайте, чи потрібно вам щось змінити, перш ніж намагатися зачати дитину.

7.Чи потрібні мені щеплення?

Різні вірусні захворювання під час вагітності ставлять під загрозу ваше здоров'я і здоров'я майбутньої дитини. Захистіть свого малюка від серйозних хворіб, регулярно вакцинуючись. Якщо у вас ще немає імунітету, ваш лікар зробить вам щеплення від кору, епідемічного паротиту, краснухи чи вітряної віспи до зачаття, оскільки ці віруси – небезпечні для вагітної жінки. Щодо сезонних вакцинувань проти грипу, правця / дифтерії / коклюшу / гепатиту В, то вони дозволені під час вагітності.



Корисні поради перед зачаттям дитини / Фото: Pexels

8.Мені звернутися до іншого лікаря?

Не всі гінекологи мають сертифікати акушерства, тому одразу ж запитайте свого лікаря, чи підходить він / вона для ведення вагітності. Якщо так і ви йому довіряєте – тоді сміливо консультуйтесь з ним. Якщо ж ні, то запитайте у знайомих чи вашого лікаря про хорошого акушера.

9.Мені потрібне генетичне тестування?

Ви і ваш партнер можете вирішити пройти генетичне тестування, щоб дізнатися, чи є ви носієм будь-яких спадкових генетичних захворювань, включаючи спінальну м'язову атрофію, муковісцидоз, хворобу Тея-Сакса та інші. Якщо результати виявляться позитивними, ваш лікар допоможе зважити ризики, пов'язані із природною вагітністю. Один із способів запобігти передачі захворювання потомству – це екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) з передімплантаційною генетичною діагностикою (ПГД). Це дозволяє батькам перевіряти ембріони на наявність цих генетичних захворювань.

10.Чому я не можу завагітніти?

Якщо ви рік безрезультатно намагалися зачати дитину (або шість місяців, якщо вам більше 35 років), ви, ймовірно, маєте справу з безпліддям. Сьогодні на це захворювання страждає кожна восьма американська пара. Ваш лікар оцінить вас і вашого партнера, щоб визначити причину безпліддя, а потім він спробує вилікувати безпліддя за допомогою ліків або займеться лікуванням основних захворювань.

11.Що мені робити після позитивного результату тесту на вагітність?

Багато пар не знають, що робити, дізнавшись, що у них буде дитина. Чи слід їм відразу звернутися до акушера або почекати, поки плід стане досить дорослим, щоб з'явитися на УЗД? Ваш лікар-гінеколог може дати свою експертну пораду щодо цього питання.



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