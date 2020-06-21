До Дня батька, який відзначають 21 червня, ми підготували для татусів кілька книг, які стають їм у нагоді. Але пам’ятайте, що немає єдиної інструкції, як бути хорошими батьками, адже життя завжди складніше і цікавіше, ніж написано в підручниках.

Проте є дійсно класна література, яка дає чудовий приклад і надихає інших. І кілька книг будуть дуже корисними саме для тих чоловіків, які виховують чи планують виховувати малечу, пише ВВС.Україна.

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6 книг, які має прочитати кожен тато

Норман Оллестад "У захваті від шторму"

Всі батьки знають, що дітям потрібно приділяти час, але мало хто знає справжню якість такого часу. Насправді недостатньо просто подивитися разом з малюком телевізор. І ця книга якраз яскраво описує саме якісний час тата й сина.

Автор Норман Оллестад написав спогади про свого батька. У книзі немає повчань чи порад, це просто розповідь про життя, сповнена енергії та жаги до пригод.



Тато читає книгу / Ілюстративне фото

Сюжет книги: З дитинства батько вчив маленького Оллестада керувати серфом, брав його з собою в гори та вчив кататися на гірських лижах. І в підлітковому віці хлопець потрапив до складу олімпійської збірної США саме завдяки тому, що батько вірив у нього та вчив його ніколи не боятися і не здаватися.

Про кульмінаційні моменти розповідати не будемо, лише залишимо найяскравіші цитати:

"Іноді мене дратувала його незламна харизма. Він перемагав усіх навкруги та завжди виходив першим. Але я все одно хотів бути схожим на нього".

"Я був у захваті від того, як легко й невимушено він поводився у стресовій ситуації, як спритно наповнював безнадійно гнітючу атмосферу красою та чарівністю".

Артем Чапай "Тато в декреті"

Цей жанр дуже відомий та популярний в США, адже там саме татусі часто залишаються з дитиною в декретній відпустці, в той час як мама йде на роботу.

Тому відомий письменник Артем Чапай, тато двох хлопчиків, розказав про власний досвід декретної відпустки з дітьми. Ця книга насправді буде корисна для чоловіків. Головна ідея Артема спрямована до татусів, які впевнені, що "сидіти дома з дітьми" – це значить відпочивати.

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Сам Артем сказав про свою книжку так: "Я став краще розуміти свою дружину, її почуття, настрій. Я ніколи не запитаю: "Чим ти була зайнята цілий день?", бо на власному досвіді знаю – жінці з дітьми завжди є чим зайнятись, і часто доводиться робити кілька справ водночас".

Василь Стус "Листи до сина"

Всі українці, які чули біографію відомого українського письменника Василя Стуса, знають, як йому не пощастило з батьківством. Адже він виховував сина Дмитра менше року – короткий період між двома арештами.

Так, після повернення батька з тюрми Дмитро вже був підлітком і спочатку не йшов на контакт. Але згодом між сином і татом вже була щира дружба.



Василь Стус з дружиною та сином / Фото fathersclub

Листи Василя Стуса до сина були видані окремим диском у 2009 році. Навіть уривки з них свідчать, наскільки важливим для поета було батьківство. Ось цікава цитата:

Насамперед, сину, я хочу, щоб Ти мав свій характер, а не був розмазнею, манною кашею для беззубих. Виробляй його постійно, не поступайся своєю волею перед обставинами. Бо Ти — це, насамперед, Твоя воля (бажання, мета, впертість і т.д.). А воля міцніє в подоланні перешкод.

Стус радить синові бути чистим "за всяку ціну й передусім" та регулярно питати себе – що ти зробив, щоб бути кращим, чеснішим, розумнішим? І хоча доля не дала батькові й сину багато часу разом, але Дмитро, судячи з всього добре засвоїв уроки Стуса-старшого.

Джеймс Голліс "Під тінню Сатурна" (Under Saturn's Shadow)

Книгу "Під тінню Сатурна" написав один із найвідоміших у світі юнгіанских психоаналітиків Джеймс Голліс ще в 1994 році.

Автор хотів донести, що чоловікові потрібно знайти своє покликання в житті. Адже вчений вважає, що чоловіки, на відміну від жінок, досі продовжують виконувати роль, нав'язану їм суспільством, і саме тому страждають.

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Чоловіки, на думку Голіса, продовжують з покоління в покоління відтворювати ролі. Так, вони працюють до сьомого поту на кількох роботах, майже не висловлюють свої емоції, не мають права заявити про погане самопочуття тощо. Саме це і призводить до того, що чоловіки живуть менше жінок.

Одна з важливих ідей Голіса – це відновлення емоційного контакту з власним батьком. "Кожен син має запитати себе: які травми були в мого батька? Чим пожертвував заради мене та інших? Про що він мріяв, на що сподівався? Чи втілив він свої мрії у життя? Що я хотів би спитати у нього про те, що означає бути чоловіком?».

Франко Нембріні "Від батька до сина"

Головна ідея автора – батька чотирьох дітей та директора та засновника школи "Ла Трачча" в Бергамо – "виховувати, не ставлячи перед собою мети виховання". Тобто вдосконалювати себе та не читати дітям мораль.



Тато читає з дітьми / Фото ВВС

Франко Нембріні каже, що чоловіки повинні розуміти ролі батька. Адже він не лише вчить своїм прикладом, а й має жити власним життям, наповненим смислом, і саме це має бути свідченням для дітей.

Ось найяскравіші цитати з книги:

"Проблема виховання — дорослі, а не діти. Виховавши батьків, можна вже починати замислюватися про виховання дітей".

"Якщо не дієш ти, то в справу виховання втручається середовище — і твій син чимось обов’язково заповнить власні мізки".

"Чому в дитинстві я хотів стати таким, як мій тато? Тому що я відчував, що він знає речі, які в житті знати важливо. Він знав, що таке добро й зло, істина й брехня, радість і біль, життя й смерть".

Влад Головін "Як бути класним татом. Історії та досвід відомих батьків"

Автор у книзі вирішив з допомогою історій відомих батьків розповісти про виховання дітей з точки зору батька. Основна ідея книжки – зруйнувати міф про те, що чоловікам нема діла до власних дітей. В ній зібрані унікальні історії від успішних батьків: Отара Довженка, Андрія Федоріва, Олега Скрипки, Сергія Притули та багатьох інших.

Книга вийшла напрочуд емоційна. Чоловіки розповідають про взаємини із власними дітьми і з власними батьками. Розповідають про те, як виховують дітей, як прищеплюють їм правильні цінності, як на власному прикладі навчають працелюбності, стриманості, ввічливості та наполегливості. І чого вчаться від своїх дітей.