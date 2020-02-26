6 корисних секретів, як виховати дитину дисциплінованою

Коли малюк кричить, що хоче цукерки або викидає продукти з кошика в магазині, то батьки не завжди знають, як реагувати на таку поведінку. Вони навіть можуть казати, що дитина ще замала, аби бути дисциплінованою. Але насправді ранній вік – це хороший час, щоб познайомити дитину з поняттями, що правильно, а що – ні.

"Батьки часто думають про дисципліну малечі лише з точки зору покарання, але походження слова "дисципліна" – навчати", – каже психологиня Дебора Рот Ледлі виданню Parents.

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Вона наголошує, що з однорічними дітьми дисципліна повинна більше стосуватися спілкуванню та навчанню їх меж.

Секрети, як виховати дитину дисциплінованою

Спробуйте відволіктися

Боріться з позивом накричати на дитину, коли вона порушує порядок, бо ваш тон засмутить його. "Краще швидко та спокійно зацікавте його іншою діяльністю", – каже психологиня.

Перенаправлення його уваги не тільки швидко припинить небажану поведінку, але й згодом навчить малечу, що деякі речі не можна робити.

Будьте послідовними

"Важливо встановити межі та виконувати їх знову і знову", – говорить дитячий психолог Грегорі Олівер.

Також батьки повинні бути на одній стороні, коли мова йде про сімейні правила. Говорити дитині різні правила про те, чи їй можна робити, а що ні, збентежить та заплутає малечу.

Не кажіть забагато "ні"

Якщо ви постійно кажете "ні" своїй дитині, то це може почати налаштовувати її проти вас, або ще гірше – малюки почнуть використовувати це слово самі, коли не матимуть бажання щось робити.

Тому краще збережіть "ні" для ситуацій, коли це дійсно потрібно. Наприклад, коли син чи донька тягнеться до дверцят духовки.

Покажіть їй власний приклад

Малюки отримують більше досвіду, коли спостерігають за тим, що ви робите, ніж коли ви просто їм це розповідаєте.

Якщо ваша дитина, до прикладу, ображає іншу дитину на дитячому майданчику, продемонструйте потрібну вам поведінку. Скажіть: "Давайте тихо обіймемо її/його", тоді впевніться, що ваша дитина точно обійме співрозмовника. Або якщо вам важко змусити малечу чистити зуби перед сном, робіть це разом.

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Хваліть добру поведінку

Іноді малюки роблять щось погане, тому що їм бракує навичок спілкування, а це надійний спосіб привернути вашу увагу. Тому ви завжди повинні говорити дитині, що ви задоволені її поведінкою. Роблячи це, ви навчите малюка, що хороша поведінка також привертає до нього увагу, якої він прагне від вас.

Використовуйте зворотну психологію

Скажіть дитині робити те, що протилежне тому, що ви хочете, щоб вона робила. Адже малюки суперечать природі і люблять відстоювати свою незалежність. Тож, коли ваша 3-річна дочка, наприклад, відмовиться їсти вечерю, перестаньте наполягати на цьому і подивіться, що станеться потім.

"Я піду дещо принесу, і я зараз повернусь, але ти не чіпай цю їжу. Повернувшись до дитини через кілька хвилин ви можете помітити, що вона все з'їсть. Ви можете сказати "О, ні, я хотів це з'їсти", це точно розвеселить дитину", – каже психологиня.

Звичайно, ця стратегія не завжди може спрацювати, тому спочатку перевірте.