6-річний хлопчик придумав "коробку мрій", щоб зробити людей щасливішими

Шестирічний Леві Наварра з Каліфорнії вирішив зробити людей навколо трохи щасливішими, а тому разом з батьками встановив в своєму дворі спеціальну скриньку, куди всі охочі можуть кидати записки зі своїми побажаннями та мріями.

Ця ідея спрацювала – щодня все більше незнайомців стали зупинятися біля будинку Наварра і залишати свої "листи щастя". Цю історію розповів тато Леві в інстаграмі.

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До такої акції підключилися сусіди, батьки друзів Леві та просто жителі містечка, які почали передавати гроші для здійснення мрій.

Як виникла ідея? Одного разу 6-річний хлопчик прийшов до мами з татом і сказав, що хоче дарувати радість людям навколо. Спочатку Леві хотів відправити однокласників в Діснейленд. Проте замість цього тато з мамою запропонували влаштувати вечірку. На неї прийшли понад 80 осіб.

Після успіху свята Леві з друзями вирішили не зупинятися. Тоді народилася ідея поштової скриньки для листів про мрії та бажання.

Сім’я Наварра та їх друзі розбирають залишені записки та на сімейній раді вирішують, що вони можуть зробити в кожному конкретному випадку та допомагають. Вони використовують фонд пожертвувань, який охочі поповнюють добровільно.