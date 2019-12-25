7-місячний хлопчик став мером міста у США: чому так сталося

Наймолодшим мером США став семимісячний Вільям Чарльз МікМілліан. Хлопчик здобув через аукціон посаду мера міста Уайтхолл в американському штаті Техас.

Чому так сталося? Таке призначення можливе, тому що посада мера міста Уайтхолла щороку виставляється на аукціон. Цього року родина Чарлі запропонувала найбільшу суму, яку віддадуть на благодійність, передає видання Indian Express.

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На церемонію інавгурації хлопчик прийшов у чорному смокінгу в супроводі своїх прийомних батьків. Голова міської ради сусіднього міста Джош Фульц розповів, що під час церемонії "в повітрі відчувалася любов": кожен хотів обійняти малюка та прогулятися з ним.



Хлопчик став мером міста у США / Фото medialeaks

"Зараз у нашої країни складний час, і мер Чарлі допоможе повернути суспільству мир і доброту", – сказав Фульц.

Зауважимо, що новообраний мер Чарлі обрав своїм девізом фразу "Зробимо Америку знову доброю" і приніс присягу (все це він зробив з допомогою батьків), у якій урочисто присягнувся сумлінно виконувати обов'язки мера Уайтхолла, зокрема: