Бабуся б такого не допустила: 10 проблем сучасного виховання

Тема виховання настільки глибока і неоднозначна, що її можна обговорювати безкінечно. Для кожного покоління людей характерні свої дитячі спогади у догляді за малюками. Якщо колись було звичним патріархальне виховання, то зараз до дітей відносяться з трепетом та намагаються забезпечити їм максимум свободи. То ж з якими проблемами зіткнулися сучасні батьки?

Молоді батьки часто користуються правилами виховання дітей від своїх мам та бабусь, передає видання AdMe. Але деякі мами та тати все ж переглянули своє бачення у догляді за дітьми, що може принести малечі шкоду.

Цікаво! 20 манер, яким батьки повинні навчити своїх дітей

Раннє використання косметики

Безперечно, дівчатка фарбувався потайки маминою помадою в далекому дитинстві, але сучасні леді тепер наводять "марафет" перед школою або прогулянкою з подружками.

Згідно з дослідженням, в США більше половини дітей у віці від 12 до 14 років користуються косметикою (найбільше – олівцями для очей і брів та тушшю), з них 10% навіть фарбують волосся. Згадайте своє дитинство: в 14 років за косметику і високі підбори завуч міг зробити догану.



Зараз дівчата починають фарбуватися в 13 років / Фото fashion

Чому не варто дозволяти маленьким дівчатам фарбуватися? По-перше, це шкідливо для шкіри. А по-друге, дівчинка може отримати так званий синдром принцеси: схильність до театральної поведінки, переконаність у власній винятковості і, як наслідок, споживацьке ставлення до життя.

Потурання кожному капризу

Нова іграшка вже, а не на День народження або на Новий рік, у школу – в брендових речах і модною стрижкою? Сучасні батьки нічого не шкодують для своїх чад. "Головне – бути не гірше за інших і подарувати щасливе дитинство", – вважають батьки, які забагато витрачають на дитину.

Бо через такі дії батьків з дитини може вирости людина, яка не вміє розпоряджатися фінансами і буде концентруватися виключно на матеріальному аспекті життя.

Відпочинок за кордоном до 3 років

Ви, напевно, не раз помічали, що на курортах і в улюблених туристами містах відпочивають багато сімей з немовлятами. Проте такі поїздки можуть викликати стрес, особливо на етапі підготовки, бо відпустка з маленькими дітьми потребує детального планування.

А якщо враховувати ще акліматизацію, перельоти або довгу подорож на поїзді – такий відпочинок буде випробуванням і для батьків, і для дитини. До того ж, діти молодшого віку просто не запам'ятають тих краєвидів, які ви хотіли б їм показати. Тому брати з собою малу дитину недоцільно.

Цікаво! 7 фраз, які варто говорити дитині кожного дня

Відсутність домашніх обов'язків

82% дорослих людей зізналися, що в дитинстві мали домашні обов'язки: прибирання, миття посуду тощо. Проте в сучасному світі лише 28% людей регулярно доручають подібну роботу власним дітям.

Зауважимо, що виконання домашніх справ необхідно дитині: воно формує самостійну особистість, прокачує навички комунікації з друзями і рідними та виховує чуйність. А щоб виробити у дитини позитивне ставлення до роботи, дякуйте їй: це підвищить його самооцінку і мотивацію.



Не бійтеся давати дітям домашні обов'язки / Фото luchanka

Відсутність письма

Потреба писати що-небудь від руки, здається, йде в минуле, адже зараз у всіх є смартфони, планшети та ноутбуки. А у школах навичкам письма приділяється все менше уваги, що позначається на рівні грамотності та засвоєнні іноземних мов.

Зазначимо, що коли ми пишемо щось на папері, наш мозок отримує зворотний зв'язок та формує координацію зору і руху.

Страх говорити на серйозні теми

Далеко не всі сучасні батьки вирішиться обговорити теми розлучення чи смерті з дитиною, боячись завдати малечі психологічну травму. Але здорова особистість повинна вміти відчувати не тільки позитивні емоції, а й негативні.

Діти починають усвідомлювати незворотність смерті десь з 4 років. Тож замовчування принесе більше серйозної шкоди психіці: рано чи пізно дитина зіткнеться з неприємним явищем і не знатиме, як правильно його пережити.



Говоріть з дітьми на серйозні теми / Фото Pinterest

Гіперопіка

Якість життя в світі, у порівнянні з попередніми поколіннями, постійно поліпшується, а технології дозволяють автоматизувати багато процесів. Тож у людей з'являється більше вільного часу, яке мами витрачають, в тому числі, на надмірну турботу про дитину.

В результаті дитина може вирости безпорадною, нездатною самостійно вирішувати проблеми і глибоко нещасною. Окрім того, авторитарний стиль виховання (гіперопіка – одна з його різновидів) в гіршому випадку може привести до спроб суїциду в дорослому віці.

До теми! Які помилки батьків заважають дітям стати лідерами та як це виправити

Ідеалізації дитини

Будь-який негативний (хоча і справедливий) відгук викликає прагнення довести зворотне. Але батьки мають коректно пояснювати дитині свої очікування про неї. До того ж, вчені в ході експерименту з'ясували, що "ефект Пігмаліона" працює: очікування батьків впливають на успішність дітей.

Купівля іграшок і солодощів, якщо дитина просить

Уявіть ситуацію, коли дитина просить шоколадку чи кіндер-сюрприз у супермаркеті, а ви, аби малеча відчепилася, робите це. Проте якщо така ситуація повторюватиметься постійно, то батьки виховають маніпулятора.

Тому, щоб не потурати примхам дитини, дотримуйтесь простих правил: по можливості не беріть дитину в супермаркет або користуйтеся доставкою продуктів. В іншому випадку – сито нагодуйте малюка перед тим, як йти в магазин, щоб він не мав бажання що-небудь з'їсти.



Сучасні діти часто вередують в супермаркеті / Фото simya

Позиція слабкого лідерства

Батьки не завжди можуть встановити особисті кордони, дозволяючи дітям "сідати собі на шию". А все через те, що дорослі бояться проявити твердість, виправдовуючись фразою: "Ну це ж дитина".

Проте нездатність дорослих сказати "ні" призведе до того, що дитина не навчиться поважати батьків. Уміння окреслити межі і встановити дисципліну дасть розуміння створить здоровий мікроклімат в сім'ї.