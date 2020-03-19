Через карантин внучка показувала дідусю каблучку через вікно престарілого будинку: милі фото

Внучка здивувала свого дідуся радісною новиною – вона нарешті заручилася. Але через карантин та заборону відвідувати рідних дівчині довелося показувати каблучку через вікно у престарілому будинку.

Проте, за словами адміністратора закладу, дідусь Шелтон був в захваті, тому що дуже любить свою онучку Карлі Бойд.

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Раніше Карлі десятки разів відвідувала свого дідуся Шелтона в будинку престарілих, але у понеділок, 16 березня, його закрили на карантин та заборонили навіть рідним відвідувати дідусів та бабусь.

Дівчина приїхала до свого 87-річного дідуся, аби розповісти чудову новину. На вихідних біля озера Ваккама у штаті Північної Кароліни їй зробили пропозицію.





"Карлі та її дід дуже близькі та мають особливий зв’язок. Вона весь час приходить до нього і хоче з ним бачитися", – розповів адміністратор закладу.

Карлі Бойд вирішила прийти до вікна дідуся. Тим часом кілька співробітників будинку престарілих зайшли до кімнати Шелтона, щоб повідомити йому про сюрприз.

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"Він просто лежав на ліжку і їв морозиво, коли ми сказали, що маємо для нього сюрприз. Я підняв фіранки і Карлі підійшла до вікна і підняла руку вгору, вказуючи пальцем на каблучку", – додав адміністратор.

Шелтон хвилину мовчав і намагався зрозуміти, що відбувається. Але він був в захваті.

Вона показала, що заручилася, а дідусь відповів, щоб вона зайшла до нього. Проте Карлі запевнила, що не може через карантин у зв’язку з коронавірусом. Тоді він підвівся, приставив руку до вікно, і Карлі зробила те саме.



Згодом дівчина почала плакати і сказала, що дуже любить дідуся і він тремтячим голосом відповів, що теж її любить. Карлі пообіцяла влаштувати весілля за рік, коли все заспокоїться і обов’язково запросить діда.