Чи безпечно подорожувати з дітьми під час поширення коронавірусу: поради

Ваша сім'я вже давно спланувала подорож на весняні канікули чи нарешті отримала відпустку і планує відпочити за кордоном? Чи ви хочете все скасувати? Перш за все, варто знати кілька важливих речей про коронавірус Covid-19.

Всі батьки задаються питаннями, чи безпечно сьогодні подорожувати з дітьми через поширення серйозного захворювання.

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Центри контролю захворювань (CDC) зазначають, що слід уникати міжнародних поїздок до Китаю, Ірану, Південної Кореї та Італії, а також бути обережними під час відвідування Японії та Гонконгу, пише видання Mother.ly.



Що варто знати про коронавірус / 24 Канал

Важливо подбати про медичне страхування перед мандрівкою за кордон. Не варто обирати найдешевшу пропозицію, а краще уточнити у фахівця, який вид страховки буде покривати витрати в разі госпіталізації з вірусним захворюванням.

Педіатр дитячого здоров'я Стенфорда, доктор Аніта Ювваді наголосила, що місцеві подорожі автомобілем цілком безпечні.

"Якщо ж ви плануєте літати, то це варто бути обережними і використовувати антибактеріальні серветки для очищення поверхонь літака, сидіння, підлокітники та інші предмети, куди ви будете торкатися", – сказала вона.

І, як завжди, обов'язково:

мийте руки з милом;

часто використовуйте засоби для дезінфікування рук;

не торкайтеся обличчя;

кашляйте в лікоть.

Окрім того, щоб бути в безпеці, поки що уникайте місць, які важко прибрати, наприклад, парки розваг чи ігрові місця в приміщенні.

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Чи варто скасувати домашню поїздку? Батьки, це залежить від вас. Ви повинні поговорити з сімейним лікарем або педіатром про свої плани та пам’ятати про власний комфорт.

Якщо вам зручніше залишатися вдома, зателефонуйте у ваш готель та авіакомпанію, щоб дізнатися, чи зможете ви отримати повернення коштів за поїздку. Продовжуйте стежити за ситуацією, дотримуйтесь порад медичних експертів і прийміть рішення, яке вам комфортне.

Карта захворювань на китайський коронавірус: