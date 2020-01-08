24 канал техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Чи варто батькам хвилюватися через погану поведінку дитини: думка психолога

26 Читать новость на русском
Погана поведінка дитини / pma.info

Виховувати маленьку дитину не завжди легко, адже часто малеча може бурхливо висловлювати власні емоції чи некрасиво поводитися. Це втомлює батьків та викликає справедливе питання: істерики дитини – це норма чи ні.

Розібратися у цьому питанні вирішили психологи, передає видання Healthline.

До теми! Як зрозуміти, що ви розпестили свою дитину: 10 поширених ознак

Коли батькам варто непокоїтись через поведінку дитини

  • Істерики

За словами психологині Дженніфер Даффон, істерики – це цілком нормальна реакція для маленької дитини, яка ще не вміє опановувати емоції чи виражати свої потреби словами.

Проте навіть істерики в малечі не повинні переходити певну межу, і якщо ваша дитина б'ється об стіну і кидається речами в інших – це поганий знак. 

Також варто звертати увагу на кількість істерик, адже завелика кількість їх на день може бути ознакою розладу регуляції поведінки. Тому батьки мають негайно звернутися за допомогою до педіатра.

  • Перебірливість в їжі

Дитина відкрита до нової їжі в віці 6-18 місяців, але це змінюється коли дитина стає старша. Все пояснюється тим, що дитина бігає, грається і сидіти за столом не хоче, тому нерідко нагодувати дитину – це велика проблема.

Тож, якщо намагання погодувати дитину виснажує вас, зверніться за консультацією до лікаря.

Дитина не хоче їсти
Діти можуть бути занадто перебірливими в їжі / Фото "Обозреватель"

  • Кусання та бійки

Всі батьки хочуть, щоб їх дитина не кривдила оточуючих. Але деяку поведінку можна виправдати віком дитини, адже вона мала і не навчилась соціальним нормам та не вміє контролювати власні емоції.

Проте, як би ми не виправдовували своїх дітей, цей факт є тривожним симптомом і для запобігання негативного впливу на дитину потрібно звернутися за порадою до дитячого психолога.

  • Відмова спати

Часто діти, боячись пропустити щось цікаве, намагаються відтягнути час, коли потрібно спати. І це цілком нормально.

Але якщо ваша дитина боїться лягати спати, виражаючи при цьому явну тривогу, не потрібно пропускати цей важливий факт. Нехтувати дитячими страхами не можна, адже вони цілком реальні і з часом можуть перерости в зовсім недитячі фобії.

Автор: Марія Бондар
Теги: Новини України Діти і неповнолітні Діти Виховання Психологія Сімʼя Батьки і діти
Хлопчик отримав на Різдво подарунок, через який не зміг стримати сліз: зворушливе відео
сьогодні
443
Залиште відгук