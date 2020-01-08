Чи варто батькам хвилюватися через погану поведінку дитини: думка психолога
Виховувати маленьку дитину не завжди легко, адже часто малеча може бурхливо висловлювати власні емоції чи некрасиво поводитися. Це втомлює батьків та викликає справедливе питання: істерики дитини – це норма чи ні.
Розібратися у цьому питанні вирішили психологи, передає видання Healthline.
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Коли батькам варто непокоїтись через поведінку дитини
- Істерики
За словами психологині Дженніфер Даффон, істерики – це цілком нормальна реакція для маленької дитини, яка ще не вміє опановувати емоції чи виражати свої потреби словами.
Проте навіть істерики в малечі не повинні переходити певну межу, і якщо ваша дитина б'ється об стіну і кидається речами в інших – це поганий знак.
Також варто звертати увагу на кількість істерик, адже завелика кількість їх на день може бути ознакою розладу регуляції поведінки. Тому батьки мають негайно звернутися за допомогою до педіатра.
- Перебірливість в їжі
Дитина відкрита до нової їжі в віці 6-18 місяців, але це змінюється коли дитина стає старша. Все пояснюється тим, що дитина бігає, грається і сидіти за столом не хоче, тому нерідко нагодувати дитину – це велика проблема.
Тож, якщо намагання погодувати дитину виснажує вас, зверніться за консультацією до лікаря.
Діти можуть бути занадто перебірливими в їжі / Фото "Обозреватель"
- Кусання та бійки
Всі батьки хочуть, щоб їх дитина не кривдила оточуючих. Але деяку поведінку можна виправдати віком дитини, адже вона мала і не навчилась соціальним нормам та не вміє контролювати власні емоції.
Проте, як би ми не виправдовували своїх дітей, цей факт є тривожним симптомом і для запобігання негативного впливу на дитину потрібно звернутися за порадою до дитячого психолога.
- Відмова спати
Часто діти, боячись пропустити щось цікаве, намагаються відтягнути час, коли потрібно спати. І це цілком нормально.
Але якщо ваша дитина боїться лягати спати, виражаючи при цьому явну тривогу, не потрібно пропускати цей важливий факт. Нехтувати дитячими страхами не можна, адже вони цілком реальні і з часом можуть перерости в зовсім недитячі фобії.