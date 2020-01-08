Чи варто батькам хвилюватися через погану поведінку дитини: думка психолога

Виховувати маленьку дитину не завжди легко, адже часто малеча може бурхливо висловлювати власні емоції чи некрасиво поводитися. Це втомлює батьків та викликає справедливе питання: істерики дитини – це норма чи ні.

Розібратися у цьому питанні вирішили психологи, передає видання Healthline.

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Коли батькам варто непокоїтись через поведінку дитини

Істерики

За словами психологині Дженніфер Даффон, істерики – це цілком нормальна реакція для маленької дитини, яка ще не вміє опановувати емоції чи виражати свої потреби словами.

Проте навіть істерики в малечі не повинні переходити певну межу, і якщо ваша дитина б'ється об стіну і кидається речами в інших – це поганий знак.

Також варто звертати увагу на кількість істерик, адже завелика кількість їх на день може бути ознакою розладу регуляції поведінки. Тому батьки мають негайно звернутися за допомогою до педіатра.

Перебірливість в їжі

Дитина відкрита до нової їжі в віці 6-18 місяців, але це змінюється коли дитина стає старша. Все пояснюється тим, що дитина бігає, грається і сидіти за столом не хоче, тому нерідко нагодувати дитину – це велика проблема.

Тож, якщо намагання погодувати дитину виснажує вас, зверніться за консультацією до лікаря.



Діти можуть бути занадто перебірливими в їжі / Фото "Обозреватель"

Кусання та бійки

Всі батьки хочуть, щоб їх дитина не кривдила оточуючих. Але деяку поведінку можна виправдати віком дитини, адже вона мала і не навчилась соціальним нормам та не вміє контролювати власні емоції.

Проте, як би ми не виправдовували своїх дітей, цей факт є тривожним симптомом і для запобігання негативного впливу на дитину потрібно звернутися за порадою до дитячого психолога.

Відмова спати

Часто діти, боячись пропустити щось цікаве, намагаються відтягнути час, коли потрібно спати. І це цілком нормально.

Але якщо ваша дитина боїться лягати спати, виражаючи при цьому явну тривогу, не потрібно пропускати цей важливий факт. Нехтувати дитячими страхами не можна, адже вони цілком реальні і з часом можуть перерости в зовсім недитячі фобії.