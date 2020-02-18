Чи варто все дозволяти дітям: переваги та недоліки такого стилю виховання

Доброзичливі та люблячі батьки зазвичай надають необмежений доступ дітям до всього веселого та цікавого. Але чи варто бути занадто доброзичливі у вихованні дітей? Ознайомтеся з перевагами та недоліками вседозволеного батьківства у нашому матеріалі.

Ви не можете відмовити своїй дитині? Ви уникаєте їх дисциплінувати, бо прагнете стати з ними найкращими друзями? Якщо так, то, ймовірно, ви практикуєте дозвільне (вседозволене) виховання, передає видання Parents.

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Що таке вседозволене батьківство

Це один із трьох основних стилів виховання. Для нього характерні відсутність порядку, послідовності та обмеженості, що стосується дисципліни у вихованні малечі. Більшість батьків, які практикують дозвільне виховання, прагнуть бути добрими і люблячими для своїх дітей.

Але часом відсутність меж і обмежень може мати непередбачувані наслідки. Адже батьки, які не застосовують певні обмеження, не вчать своїх дітей поважати себе та інших, що може негативно впливати на спосіб взаємодії дітей з іншими людьми.

Переваги вседозволеного виховання

Останнім часом цей стиль виховання набирає популярності. Психологи виділяють деякі плюси вседозволеного виховання дітей. Зокрема:

Самовпевненість

Коли діти можуть вільно виражати свої думки, вони стають впевненішими та готовими спробувати нові речі, незалежно від наслідків. Безумовна любов – це ключ до виховання дитини.

Свобода

Вседозволене виховання дозволяє дітям отримати більше свободи, тим самим надихаючи їх на нові пригоди з більшим почуттям впевненості.

Творчість

Коли обмежень менше, діти можуть експериментувати з усілякими захопленнями. Зазначимо, що діти, які виростають у менш жорсткому середовищі, легше проявляють свою творчість.

Не зважаючи на переваги, слід пам’ятати про деякі недоліки, перш ніж ви намагатиметеся стати другом своїй дитині і все їй дозволяти. Пам’ятайте, що правила та межі допомагають дітям відчувати себе комфортно та захищено.

Недоліки вседозволеного виховання

Без чітких меж діти не мають реального відчуття того, що правильно, а що – неправильно. Зрештою, вони часто не звертають увагу на те, як реагують їхні батьки на певні речі. Так, психологи виділяють такі недоліки:

Схильні до ризику

Без належних кордонів діти можуть підходити до певних ситуацій без страху чи трепету, що може збільшити їхні шанси щодо ризикованої поведінки, зокрема зловживання наркотиками.

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Депресія

Деякі дослідження продемонстрували, що діти, які виховуються у вседозволеності, більш схильні до тривоги та депресії.

Погана поведінка

Діти, яким дозволено "керувати собою", вважають, що вони можуть застосовувати такий тип поведінки поза домом, що призводить до поганого ставлення до інших.