Чоловік зворушливо подякував медикам, які врятували його дружину від коронавірусу: фото

Дійсно, часом не вистачає слів, щоб висловити подяки кожному з нас всім тим, хто бореться з коронавірусом. Лікарі та медсестри, які цілодобово лікують пацієнтів у переповнених лікарнях, ставлять під ризик власне здоров’я, але не здаються.

А все це вони роблять лише з однієї причини: тримати нас у безпеці.

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Так, один чоловік пережив багато хвилювання, коли його дружина зіткнулася з вірусом, тому вирішив висловила вдячність емоційним і соціально віддаленим способом.

Він показав зворушливе звернення біля Медичного центру Нью-Джерсі в Моррістаун, в якому написано: "Дякую всім в цій екстреній ситуації, що врятували життя моєї дружини. Я всіх вас люблю".

Медсестра Елісон Швендсен сфотографувала його повідомлення і поділилася ним на своїй сторінці у фейсбук, написавши:

"Днями я почула стукіт у вікно ... Це було те, що я побачила – ця людина знала, що не може зайти, але хотів висловити певну подяку. У нього сльози лилися по обличчю. Я запитала, як його дружина, а він сказав: "Чудово, чи їдемо додому сьогодні, ви всі (медичний персонал – Сім’я 24) дивовижні".

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З його рукою на серці та виразом обличчям, зворушливим від емоцій, ви можете бачити, наскільки він вдячний. Елісон додала, що вона не знає цього чоловіка і його дружини, але протягом останніх 13 років працює медсестрою і розуміє, для чого вона це робить.