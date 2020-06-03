Чому батьки не можуть ігнорувати плач і крики дитини: пояснення вчених
Більшість батьків не можуть ігнорувати плач своєї дитини, адже часом здається, що він пронизує мозок. Що викликає сльози в дитини та чому дорослі не в силі ігнорувати її плач та крики?
Як наголошують науковці, крик дитини переважно торкає батьків, а не бездітних дорослих, а також більше жінок, ніж чоловіків, пише Popular Science.
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Проте загалом дитячий крик налаштований так, щоб зачепити кожного дорослого. Чому дитина плаче? Вчені виділили кілька стадій крику і плачу, які про щось сигналізують батьків:
- Так дитина привертає увагу
За словами вчених, деякі звуки діти застосовують, щоб привернути увагу батьків. Цікаво також те, що з часом дорослі звикають до такого звуку і можуть менше реагувати на сльози дитини. Проте експерти вважають, що ігнорування батьків може викликати в малечі ще більшу істерику.
- Бо дитина трохи засмучена
Батьки часто сприймають скиглення дитини тільки як один звук, але він насправді складається з безлічі тонів. І коли ці звуки звучать чітко один за одним, то це означає, що дитина чогось потребує.
Дитина може плакати, бо чогось потребує / Фото fonstola
Адже маленька дитина не може пояснити свої потреби. Тому вона почувається безпорадною і, щоб висловити своє розчарування, часом починає плакати.
Як упоратися з дитячими істериками? Головне – зберігати спокій. Тільки так можна вирішити вказану проблему.
- Малеча плаче через тривогу чи напруження
За словами вчених, коли дитина стає роздратованою, її мозковий центр страху стимулює групу нейронів, які посилають сигнали до серця і голосових зв’язок через блукаючий нерв. Натомість це підсилює плач немовляти, а також скорочує перерву між схлипуваннями.
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Також цей блукаючий нерв через напруження може підвищувати частоту серцевих скорочень у дитини та прискорити її дихання. Мозок дорослих може робити довгі зупинки між криками – так зване мовчання. Але це не означає, що все так погано.
Чому батьки не в силі ігнорувати плач малечі
Коли "наполегливий" крик малечі потрапляє у вухо дорослої людини, він активує тривогу, спрямовуючи увагу батьків на дитину. Потім гормон допамін потрапляє в середній мозок, що спонукає дорослих наблизитися до малюка.
І вже після проходження сигналів через частини мозку, які відповідають за емпатію та емоції, у батьків з’являється прагнення заспокоїти дитину та зупинити її крики.