Більшість батьків не можуть ігнорувати плач своєї дитини, адже часом здається, що він пронизує мозок. Що викликає сльози в дитини та чому дорослі не в силі ігнорувати її плач та крики?

Як наголошують науковці, крик дитини переважно торкає батьків, а не бездітних дорослих, а також більше жінок, ніж чоловіків, пише Popular Science.

Важливо! Дитячі істерики: як з ними впоратися та що не можна говорити дитині

Проте загалом дитячий крик налаштований так, щоб зачепити кожного дорослого. Чому дитина плаче? Вчені виділили кілька стадій крику і плачу, які про щось сигналізують батьків:

Так дитина привертає увагу

За словами вчених, деякі звуки діти застосовують, щоб привернути увагу батьків. Цікаво також те, що з часом дорослі звикають до такого звуку і можуть менше реагувати на сльози дитини. Проте експерти вважають, що ігнорування батьків може викликати в малечі ще більшу істерику.

Бо дитина трохи засмучена

Батьки часто сприймають скиглення дитини тільки як один звук, але він насправді складається з безлічі тонів. І коли ці звуки звучать чітко один за одним, то це означає, що дитина чогось потребує.



Дитина може плакати, бо чогось потребує / Фото fonstola

Адже маленька дитина не може пояснити свої потреби. Тому вона почувається безпорадною і, щоб висловити своє розчарування, часом починає плакати.

Як упоратися з дитячими істериками? Головне – зберігати спокій. Тільки так можна вирішити вказану проблему.

Малеча плаче через тривогу чи напруження

За словами вчених, коли дитина стає роздратованою, її мозковий центр страху стимулює групу нейронів, які посилають сигнали до серця і голосових зв’язок через блукаючий нерв. Натомість це підсилює плач немовляти, а також скорочує перерву між схлипуваннями.

Читайте також! Як показати дитині, що ви її любите: поради

Також цей блукаючий нерв через напруження може підвищувати частоту серцевих скорочень у дитини та прискорити її дихання. Мозок дорослих може робити довгі зупинки між криками – так зване мовчання. Але це не означає, що все так погано.

Чому батьки не в силі ігнорувати плач малечі

Коли "наполегливий" крик малечі потрапляє у вухо дорослої людини, він активує тривогу, спрямовуючи увагу батьків на дитину. Потім гормон допамін потрапляє в середній мозок, що спонукає дорослих наблизитися до малюка.

І вже після проходження сигналів через частини мозку, які відповідають за емпатію та емоції, у батьків з’являється прагнення заспокоїти дитину та зупинити її крики.