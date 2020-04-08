Чудова сімейна традиція: як зробити з дітьми великоднє дерево

Створення та прикрашення пасхального дерева – це чудова традиція до Великодня. І робота над цим не представляє великої складності навіть для дітей.

Для початку зробіть з дітьми паскальні яйці – розфарбуйте їх для великоднього дерева.

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Зазначимо, що пасхальні дерева – це не нове явище. Німці століттями прикрашали звичайні дерева фарбованими яйцями, щоб яскраво зустріти весняний сезон. Проте його можна зробити в вдома, не виходячи на вулицю.

Найпростіший спосіб – наповнити квітковий горщик камінчиками, піском або землею і "посадити" в нього своє дерево: живі гілки з молодими листочками або, наприклад, штучні, прикрашені тканинними або паперовими квітами, намистом, стрічками та декоративними фігурками.



Великодні дерева / Фото Mothersblog

Як прикрасити пасхальне дерево? Розфарбовані вручну або купленими кольоровими яйцями, іграшками чи статуетками з тематикою кролика, справжні або штучні квіти.

Як ваші діти можуть допомогти

Коли ви залучаєте своїх дітей, створення дерева та писанок може стати веселою сімейною традицією. Ось кілька способів, як можуть допомогти ваші малята.

Виберіть дерево на вулиці. Попросіть, щоб саме діти вибрали необхідне дерево на подвір’ї з багатьма гілками та невисоке, щоб малеча діставала до нього.



Великоднє дерево на вулиці / Фото Caritas

Або ви можете влаштувати своє пасхальне дерево в горщику або вазі (як описано вище). Нехай ваші діти розфарбують вазон чи навіть гілки яскравими фарбами, наклейками, блискітками або іншими предметами мистецтва.

Пофарбуйте писанки, як це заведено до Великодня. Робіть це всією сім’єю з дітьми. Також можна зробити домашні прикраси (як на ялинку, але з весняною тематикою). А потім прикрасьте з дітьми дерево всім, чим хочете, зокрема і порожніми розфарбованими яйцями.