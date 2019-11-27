5 найпопулярніших українських дітей-блогерів в YouTube

Діти у сучасному світі розвиваються з величезною швидкістю. Дехто з них вже почав знімати власні відеоблоги та створив канали, які мають мільйонну аудиторію на YouTube. Українські діти, не дивлячись на свій молодий вік, вже вміють заробляти більше батьків та навіть зірок шоу-бізнесу.

Рейтинг найпопулярніших дітей-блогерів можна знайти на Socialblade – сайті, який відстежує статистику каналів.

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Kids Diana Show

Це відеоблог 6-річної дівчинки Діани з Києва. Вона веде свій канал англійською та займається розпакуванням іграшок, власними образами та make-up, а також часто подорожує з братом.

Зірка YouTube має майже 40 мільйонів підписників на своєму каналі. Щомісячний дохід, за даними Social Blade, складає від 330 тисяч доларів до п’яти мільйонів доларів. Зауважимо, що батьки почали знімати її блог, коли дівчинці було лише три роки.

Відеоблог Kids Diana Show: дивіться відео

Miss Katy

6-річна блогерка Катерина Федорук народилася в Одесі, проте нині проживає в Лондоні разом з родиною. Дівчинка знімає блоги про огляди різних іграшок, одяг та косметику. Зауважимо, що блог – російською мовою.

Нині Miss Katy має 14 мільйонів підписників на YouTube. А щомісячний дохід її каналу, за даними Social Blade, складає від 37 тисяч доларів до понад 600 тисяч доларів. Її брат – Mister Max – має теж 14 мільйонів підписників на YouTube та заробляє близько 48-760 тисяч доларів. У їх блогах бере участь і батько Андрій.

Приклад відеоблогу Miss Katy та Mister Max: дивіться відео

Dima Kids TV

6-річний блогер Дмитро з Одеси має на своєму каналі понад 6 мільйонів підписників. Основна тема його відеоблогів – машинки, якими хлопчик грає в різних ситуаціях.

Щомісячний дохід каналу Dima Kids TV, за даними Social Blade, складає від 11 тисяс доларів до майже 200 тисяч доларів. Свій блог хлопець веде англійською мовою.

Відеоблог Dima Kids TV: дивіться відео

Mark Production

Хлопчик знімає власні відео про подарунки, іграшкові автомобілі тощо. Він влаштовує їм певні краш-тести, вирішує головоломки та просто розважається у своїх відеоблогах.

Зараз аудиторія хлопця на його YouTube-каналі складає понад два мільйони підписників та заробляє в місяць від 30 тисяч доларів до 500 тисяч доларів.

Відеоблог Mark Production: дивіться відео

Amelka Karamelka

6-річна дівчинка Амелія має власний YouTube-канал, де показує себе дуже веселою дитиною. Вона з батьками робить огляди на нові іграшки та ходить по розважальних дитячих кімнатах, а також розповідає веселі історії, дивиться мультики та переодягається в улюблених мультяшних героїв.

Зараз дівчинка має в YouTube майже два мільйони підписників та заробляє від 13 тисяч доларів до понад 200 тисяч доларів.

Відеоблог Amelka Karamelka: дивіться відео