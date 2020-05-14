Говоріть правильні речі: 5 фраз, які допоможуть виховати щасливих дітей

Діти вчаться поводитися і взаємодіяти з іншими, слухаючи і дивлячись на батьків. Тому психологи назвали кілька фраз, які необхідно часто говорити своїй малечі, аби виховати її самостійною та щасливою.

Окрім детально розроблених інструкцій, батьки мають тримати в голові “список” того, що необхідно постійно говорити дитині. Видання Parents зібрало найкорисніші фрази, які всі мами повинні повторити своїм дітям.

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"Мені потрібно подумати над цим"

Мами часто страждають від рефлексу миттєвої реакції. "Адже раптові рішення, які спадають на думку, можуть призвести до розчарування як вас, так і вашу дитини. Кажучи малечі, що вам потрібно подумати над цим, ви "купуєте собі час" і зважуєте плюси і мінуси, перш ніж дати відповідь", – каже доктор Могель.

Якщо ваша дитина почує, що ви часто говорите фразу: "Мені потрібно про це подумати", вона сама навчиться приймати рішення зважено. Це корисна навичка для кожної людини.

"Як ти це відчуваєш?"

Останнім часом багато людей говорять про те, що батьки "обсипають" своїх дітей занадто великою кількістю похвали. Замість такого надмірного ентузіазму, доктор Могель пропонує запитати дитину "Як ти себе почуваєш зараз?", коли діти роблять щось хороше.

"Хоча це трохи пасивно-агресивно, але така фраза дає вам змогу утриматися від похвали та заохочення. Ваша дитина залишиться задоволеною, не думатиме лише про кінцевий результат і не чекатиме похвалу від дорослих", – каже доктор Могель.



Частіше запитуйте дитину про її почуття / Фото Newsdaily

Ця фраза також працює в ситуаціях, коли діти не відчувають себе добре. Наприклад, коли дитина забуде щось зробити, намагайтеся приховати своє роздратування і натомість запитайте про її почуття. Це запитання змусить дитину задуматися над тим, чого вона не виконала справу.

"Давай подивимось, чи зможемо ми знайти в цьому щось хороше"

Дощовий день, розкидані іграшки по всій підлозі або скасування перегляду мультика – це погані ситуації для дитини. Але психологи поділилися секретом, як допомогти дитині в цьому розчаруванні: для початку не варто поспішати і рятувати малечу від поганого почуття. Натомість дозволяйте дитині засмучуватися.

Звичайно, тяжко бачити свою дитину в сльозах, коли вона чимось засмучена. Але експерти радять батькам сісти поруч і сказати малечі таку фразу: "Давай знайдемо в цьому щось хороше". Наприклад, якщо на вулиці дощ, то влаштуйте конкурс зі стрибків на скакалці вдома чи приготуйте улюблені солодощі. Так, ви допоможете дитині навчитися адаптуватися до ситуації та керувати тим, що вона має.

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"Зроби глибокий видих"

Нам усім часом потрібно гальмувати та заспокоювати себе у певній ситуації. Навчіть дитину робити вдих (таку собі перерву) – це допоможе уповільнитися та керувати стресовою ситуацією.

До прикладу, якщо дитина чогось злякалася чи нервує, найкращий спосіб заспокоїти її – сісти напроти, щоб дивитися їй в очі, взяти за руки та зробити разом кілька глибоких подихів.

"Це чудова ідея"

Батьки мають бути такими собі вболівальниками за великі та маленькі ідеї вашої дитини. Це допоможе малечі зрозуміти, що він/вона може ефективно вирішувати власні проблеми. Незалежно від того, чи перед вами 2-річна дитину, яка вигадує, що хоче одягнути, чи 6-річна, яка вирішує, як провести день тощо, скажіть їй, що це чудова ідея. Підтримуйте дитину у всьому та показуйте своє захоплення та любов.



Вірте в ідею своєї дитини / Фото El Pais

Як говорити дитині "ні" і "так"

Вам набридло постійно сперечатися з дитиною над кожною дрібницею?

Доктор Венді Могель пропонує 5 простих та ефективних способів сказати "ні":

"Ні, і це остаточно".

"Я не готова/ий до цього".

"Я ще трохи подумаю, і я скажу".

"Я пам’ятаю, що про це говорив/ла вже".

"Я не збираюся передумувати з цього приводу".

5 заохочуючих способів сказати "так":