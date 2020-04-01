Як назвати дитину в квітні: імена для хлопчиків та дівчаток

Народжені в квітні діти дуже чесні, порядні, вперті і завжди досягають своєї мети. Вони не схильні здаватися або відступатися від своїх планів. Тому якщо у вашій родині цього місяця відбулася радісна подія, пов'язана з народженням дитини, то важливо обрати особливе ім'я для малечі.

Українці часто обирають для своєї дитини ім’я православним календарем – за днем, коли малеча народилася. Вважається, що, таким чином, малюк отримує захист і заступництво ангела-охоронця. Саме ім’я багато в чому здатне вплинути на характер дитини, її темперамент і долю в цілому.

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Якщо ви не знайдете вподобане вами ім’я, то можна подивитися на найближчі дати і обрати з них.

Хлопчикам, які народилися в квітні, підійдуть такі імена: Сергій, Іван, Кирило, Василь, Артем, Захар, Степан, Макар, Микита, Леонід, Семен, Антон, Данило, Вадим, Олександр, Мстислав, Андрій, Єгор, Юрій, Платон, Максим, Віктор.

Дівчаткам, які народилися в квітні, підійдуть такі імена: Дарина, Клавдія, Світлана, Лідія, Ганна, Алла, Лариса, Ірина, Галина, Анастасія, Василина, Тамара, Єва, Ніка, Софія.

Як назвати дитину, якщо вона народилася в квітні

1 квітня. Найкращими для хлопчиків вважаються імена Дмитро, Іван, Інокентій, а для дівчаток – Дарія, Софія.

2 квітня. Дитину варто назвати такими іменами: хлопчика – Василь, Віктор, Герман, Максим, Микита, Сергій; дівчинку можна назвати Світлана, Олександра, Марія, Клавдія.

3 квітня. Хлопчикові потрібно дати одне з таких імен: Володимир, Кирило, Яків, дівчинці – Тетяна, Анна.



Не забувайте, що ви завжди можете назвати дитину, як хочете / Фото Unsplash

4 квітня. Імена для хлопчиків – Василь, Сергій, Михайло, а для дівчаток – Василина, Дарина, Таїсія.

5 квітня. Хлопчиків можна назвати Олексій, Василь, Ілля, Макар, а дівчаток – Лідія, Анастасія, Марія.

6 квітня. Ця дата сприятлива, аби назвати хлопчика Артемій, Степан, Володимир, Петро, Мартін, а дівчинку – за власним бажанням.

7 квітня. Найкраще назвати хлопчика Тихоном, Тимофієм, а дівчинку – як бажаєте.

8 квітня. Імена для хлопчиків –Альберт, Василь, Степан, Гаврило, імена для дівчаток – Лариса, Ганна, Алла.

9 квітня. Хлопчиків краще назвати Макар, Олександр, Іван, Петро, а дівчаток – Марта, Маргарита.

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10 квітня. Імен для хлопчиків цього дня багато – Василь, Іван, Ілля, Степан, для дівчинки можете обрати будь-яке ім’я.

11 квітня. Хлопчачі імена – Кирило, Іван, Станіслав, Корнелій, дівчачі – яке вам подобається.

12 квітня. Дітей можна назвати так: хлопчиків – Захар, Іван, дівчаток – Єва, Анастасія.

13 квітня. Церковні імена для хлопчиків – Веніамін, Іван, Яків, для дівчаток – Кіра, Марина, Маріанна.

14 квітня. Імена для хлопчиків – Юхим, Іван, Сергій, для дівчаток – Ганна, Вікторія.

15 квітня. Хлопчиків варто назвати Юрим, Георгій, Григорій, а дівчинку – Марія.

16 квітня. Імена для хлопчика – Микита, Павло, для дівчинки – Феодосія.

17 квітня. Хлопчачі імена –Веніамін, Георгій, Федір, Яків, Микола, а дівчаче ім'я в цей день – Софія, Анна.



Обирайте малюку ім'я, яке вам подобається / Фото Unsplash

18 квітня. Назвати хлопчика можна Платон, Марк, Микола, Семен, дівчинку – Феодора, Агата, Олена.

19 квітня. Хлопчика можна назвати Павло, Григорій, Іван, дівчинку – Поліна, Степанія.

20 квітня. Імена для хлопчика – Данило, Петро, а для дівчинки – Ксенія, Катерина.

21 квітня. Хлопчачі імена – Іван, Яків, Володимир, а дівчаче – Юлія.

22 квітня. Назвати хлопчика можна Вадим, Валерій, а дівчинку – Поліна, Клавдія.

23 квітня. Імена для хлопчика – Олександр, Тарас, Дмитро, Максим, Ян, для дівчаток – оберіть за власним бажанням.

24 квітня. Хлопчика найкраще назвати Юхим, Петро, Яків, Антон, а дівчинку – Катерина, Тетяна.

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25 квітня. Сприятливий день, аби назвати хлопчика Василь, Давид, Іван, Матвій, Сергій, дівчинку – Анфіса, Марія, Марта.

26 квітня. Цього дня буде чудово назвати хлопчика Артем, Дмитро, Григорій а дівчинку – Марія, Марина, Ангеліна.

27 квітня. Імена для хлопчика – Валентин, Олександр, Антон, Іван, Марк. Ім’я для дівчинки можна обрати будь-яке.

28 квітня. Хлопчачі імена – Андрій, Віктор, Леонід, Федір, Олександр, дівчаче ім'я – Анастасія, Василина.

29 квітня. Назвати хлопчика краще – Василь, Леонід, Михайло, Павло, а дівчинку – Галина, Ніка, Ірина.

30 квітня. В останній день місяця хлопчика варто назвати Олександр, Іван, Адріан, а дівчинку – Анастасія.