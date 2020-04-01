Як назвати дитину в квітні: імена для хлопчиків та дівчаток
Народжені в квітні діти дуже чесні, порядні, вперті і завжди досягають своєї мети. Вони не схильні здаватися або відступатися від своїх планів. Тому якщо у вашій родині цього місяця відбулася радісна подія, пов'язана з народженням дитини, то важливо обрати особливе ім'я для малечі.
Українці часто обирають для своєї дитини ім’я православним календарем – за днем, коли малеча народилася. Вважається, що, таким чином, малюк отримує захист і заступництво ангела-охоронця. Саме ім’я багато в чому здатне вплинути на характер дитини, її темперамент і долю в цілому.
Цікаво! Як назвати дитину в березні: імена для хлопчиків та дівчаток
Якщо ви не знайдете вподобане вами ім’я, то можна подивитися на найближчі дати і обрати з них.
Хлопчикам, які народилися в квітні, підійдуть такі імена: Сергій, Іван, Кирило, Василь, Артем, Захар, Степан, Макар, Микита, Леонід, Семен, Антон, Данило, Вадим, Олександр, Мстислав, Андрій, Єгор, Юрій, Платон, Максим, Віктор.
Дівчаткам, які народилися в квітні, підійдуть такі імена: Дарина, Клавдія, Світлана, Лідія, Ганна, Алла, Лариса, Ірина, Галина, Анастасія, Василина, Тамара, Єва, Ніка, Софія.
Як назвати дитину, якщо вона народилася в квітні
1 квітня. Найкращими для хлопчиків вважаються імена Дмитро, Іван, Інокентій, а для дівчаток – Дарія, Софія.
2 квітня. Дитину варто назвати такими іменами: хлопчика – Василь, Віктор, Герман, Максим, Микита, Сергій; дівчинку можна назвати Світлана, Олександра, Марія, Клавдія.
3 квітня. Хлопчикові потрібно дати одне з таких імен: Володимир, Кирило, Яків, дівчинці – Тетяна, Анна.
Не забувайте, що ви завжди можете назвати дитину, як хочете / Фото Unsplash
4 квітня. Імена для хлопчиків – Василь, Сергій, Михайло, а для дівчаток – Василина, Дарина, Таїсія.
5 квітня. Хлопчиків можна назвати Олексій, Василь, Ілля, Макар, а дівчаток – Лідія, Анастасія, Марія.
6 квітня. Ця дата сприятлива, аби назвати хлопчика Артемій, Степан, Володимир, Петро, Мартін, а дівчинку – за власним бажанням.
7 квітня. Найкраще назвати хлопчика Тихоном, Тимофієм, а дівчинку – як бажаєте.
8 квітня. Імена для хлопчиків –Альберт, Василь, Степан, Гаврило, імена для дівчаток – Лариса, Ганна, Алла.
9 квітня. Хлопчиків краще назвати Макар, Олександр, Іван, Петро, а дівчаток – Марта, Маргарита.
Цікаво! Як назвати дитину: імена для хлопчиків та дівчаток, значення імені
10 квітня. Імен для хлопчиків цього дня багато – Василь, Іван, Ілля, Степан, для дівчинки можете обрати будь-яке ім’я.
11 квітня. Хлопчачі імена – Кирило, Іван, Станіслав, Корнелій, дівчачі – яке вам подобається.
12 квітня. Дітей можна назвати так: хлопчиків – Захар, Іван, дівчаток – Єва, Анастасія.
13 квітня. Церковні імена для хлопчиків – Веніамін, Іван, Яків, для дівчаток – Кіра, Марина, Маріанна.
14 квітня. Імена для хлопчиків – Юхим, Іван, Сергій, для дівчаток – Ганна, Вікторія.
15 квітня. Хлопчиків варто назвати Юрим, Георгій, Григорій, а дівчинку – Марія.
16 квітня. Імена для хлопчика – Микита, Павло, для дівчинки – Феодосія.
17 квітня. Хлопчачі імена –Веніамін, Георгій, Федір, Яків, Микола, а дівчаче ім'я в цей день – Софія, Анна.
Обирайте малюку ім'я, яке вам подобається / Фото Unsplash
18 квітня. Назвати хлопчика можна Платон, Марк, Микола, Семен, дівчинку – Феодора, Агата, Олена.
19 квітня. Хлопчика можна назвати Павло, Григорій, Іван, дівчинку – Поліна, Степанія.
20 квітня. Імена для хлопчика – Данило, Петро, а для дівчинки – Ксенія, Катерина.
21 квітня. Хлопчачі імена – Іван, Яків, Володимир, а дівчаче – Юлія.
22 квітня. Назвати хлопчика можна Вадим, Валерій, а дівчинку – Поліна, Клавдія.
23 квітня. Імена для хлопчика – Олександр, Тарас, Дмитро, Максим, Ян, для дівчаток – оберіть за власним бажанням.
24 квітня. Хлопчика найкраще назвати Юхим, Петро, Яків, Антон, а дівчинку – Катерина, Тетяна.
До теми! Навіщо батьки вигадують дітям чудернацькі імена: опитування
25 квітня. Сприятливий день, аби назвати хлопчика Василь, Давид, Іван, Матвій, Сергій, дівчинку – Анфіса, Марія, Марта.
26 квітня. Цього дня буде чудово назвати хлопчика Артем, Дмитро, Григорій а дівчинку – Марія, Марина, Ангеліна.
27 квітня. Імена для хлопчика – Валентин, Олександр, Антон, Іван, Марк. Ім’я для дівчинки можна обрати будь-яке.
28 квітня. Хлопчачі імена – Андрій, Віктор, Леонід, Федір, Олександр, дівчаче ім'я – Анастасія, Василина.
29 квітня. Назвати хлопчика краще – Василь, Леонід, Михайло, Павло, а дівчинку – Галина, Ніка, Ірина.
30 квітня. В останній день місяця хлопчика варто назвати Олександр, Іван, Адріан, а дівчинку – Анастасія.