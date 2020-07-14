LovelsNotTourism: закохані по всьому світу просять країни відкрити кордони для з’єднання пар
Люди вважають, що закриття міжнародних кордонів через пандемію COVID-19 є розумним і навіть необхідним обмеженням. Зараз варто зупинити туризм, щоб захистити людей від захворювання. Але закохані пари теж опинилися на відстані з партнерами, які не можуть повернутися додому.
Тож, пари створили хештег #LovelsNotTourism (укр. - Любов – це не туризм) та просять владу відкрити кордони, щоб з’єднатися з другою половинкою, пише 24 канал.
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Всі вони хочуть возз’єднатися з партнерами та членами сім’ї, які зараз на великій відстані один від одного.
"Ми готові дотримуватися відповідних безпечних норм, поки незаміжні пари та сім'ї зможуть відвідати своїх найближчих людей (очевидно, тут йдеться про двотижневу обсервацію)", – кажуть засновники цього руху.
Зазначимо, що наразі відомо, що Данія, Норвегія та Австрія відкрили кордони, які можуть перетнути лише закохані та члени сім’ї, які розлучилися з партнерами.
Історії та пости людей, які залишилися роз’єднані з другою половинкою
Раніше уродженка Норвегії Трюд Моен Фрідберг була змушена народити свою першу дитину самостійно бнз чоловіка, який через закриття кордонів застряг у Албанії. "Я пережила вагітність одна, дізналася стать дитини сама, і я народила наодинці", - каже жінка виданню VG news.
Анна Карін теж висловила стурбованість цінності кохання, написавши у твіттері: "Як довго пари повинні бути відокремлені один від одного. Як довго, ви думаєте, ми зможемо це витримати? Доки не існує вакцини? Чи є гарантії існування вакцини? Серця болять, ми плачемо. З кожним днем стає гірше".
Американка Олександра Болз, яка має нареченого з Франції, досі не може його побачити через пандемію. Її майбутній чоловік подав заяву на отримання візи, щоб жити в США, але згодом посольство США в Парижі закрилося через коронавірус. "Моє щастя за океаном", – написала вона.
"Тож, згідно із законом, мені дозволяється побачити свого чоловіка лише в тому випадку, якщо він помирає. У чому сенс цього? Невже бачити когось мертвим важливіше, ніж возз’єднатися з цією людиною, поки він живий і здоровий?", – пише Сара Коллаку.
А користувачка соцмережі Reezabooo вважає, що не всі люди можуть зрозуміти нинішню ситуацію розлучених кордоном пар.
"Я буквально не можу нічого планувати, адже якщо кордон відкриється, я хочу бути готовою. Я прокидаюся, перевіряю новини. Під час моєї перерви на роботі я перевіряю новини. На роботі всі питають мене про це. Я коли лягаю спати теж перевіряю новини", – пише вона.
"Будь ласка, поговоріть з головою держави, щоб дозволити возз'єднатися парам та сім’ям. Я не бачила своєї коханої людини вже 6 місяців через заборони на поїздки. Стосунки – це любов, навіть якщо ви не одружені", – написала Габріелль Кассе.
І таких ще прикладів є безліч. Ви можете почитати пости людей, які чекають на партнера з-за кордону за цим посиланням.
Натомість ЄС заявляє, що поки не може дозволити повне скасування обмежень для подружніх пар з тих країн, які не перебувають у безпечному списку, але й не забороняє країнам-членам робити винятки, сказав комісар ЄС Ілва Йоханссон у коментарях The Daily Beast.