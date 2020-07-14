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В Україні почали проєкт для підтримки дітей з інтернату, яких через карантин повернули в сім'ї
сьогодні , 13:26 В Україні почали проєкт для підтримки дітей з інтернату, яких через карантин повернули в сім'ї
Марія Бондар
Порятунок для стосунків: 6 способів, які допоможуть освіжити ваші почуття
сьогодні , 09:27 Порятунок для стосунків: 6 способів, які допоможуть освіжити ваші почуття
Марія Бондар
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LovelsNotTourism: закохані по всьому світу просять країни відкрити кордони для з’єднання пар
17:21, сьогодні LovelsNotTourism: закохані по всьому світу просять країни відкрити кордони для з’єднання пар
Донька вийшла заміж в лікарні, щоб її хвора мама могла це побачити: зворушливі фото
15:47, 13 липня Донька вийшла заміж в лікарні, щоб її хвора мама могла це побачити: зворушливі фото
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Використання смартфона не робить вас поганими батьками: нове дослідження
11:37, 13 липня Використання смартфона не робить вас поганими батьками: нове дослідження
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