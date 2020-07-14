LovelsNotTourism: закохані по всьому світу просять країни відкрити кордони для з’єднання пар

Люди вважають, що закриття міжнародних кордонів через пандемію COVID-19 є розумним і навіть необхідним обмеженням. Зараз варто зупинити туризм, щоб захистити людей від захворювання. Але закохані пари теж опинилися на відстані з партнерами, які не можуть повернутися додому.

Тож, пари створили хештег #LovelsNotTourism (укр. - Любов – це не туризм) та просять владу відкрити кордони, щоб з’єднатися з другою половинкою, пише 24 канал.

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Всі вони хочуть возз’єднатися з партнерами та членами сім’ї, які зараз на великій відстані один від одного.

"Ми готові дотримуватися відповідних безпечних норм, поки незаміжні пари та сім'ї зможуть відвідати своїх найближчих людей (очевидно, тут йдеться про двотижневу обсервацію)", – кажуть засновники цього руху.

Зазначимо, що наразі відомо, що Данія, Норвегія та Австрія відкрили кордони, які можуть перетнути лише закохані та члени сім’ї, які розлучилися з партнерами.

Історії та пости людей, які залишилися роз’єднані з другою половинкою

Раніше уродженка Норвегії Трюд Моен Фрідберг була змушена народити свою першу дитину самостійно бнз чоловіка, який через закриття кордонів застряг у Албанії. "Я пережила вагітність одна, дізналася стать дитини сама, і я народила наодинці", - каже жінка виданню VG news.

Анна Карін теж висловила стурбованість цінності кохання, написавши у твіттері: "Як довго пари повинні бути відокремлені один від одного. Як довго, ви думаєте, ми зможемо це витримати? Доки не існує вакцини? Чи є гарантії існування вакцини? Серця болять, ми плачемо. З кожним днем ​​стає гірше".

How long are couples have to be separated from eachother. How long are you thinging that we can support this? Until a vaccine exist? Is there any guarantees that a vaccine will exist? Hearts are aching, we are crying. It get worse every day. #LoveIsNotTourism #LoveIsEssential https://t.co/5gFY4ZraFD — Anckie&Felipe ️ (@AnnaKar33174507) July 4, 2020



Американка Олександра Болз, яка має нареченого з Франції, досі не може його побачити через пандемію. Її майбутній чоловік подав заяву на отримання візи, щоб жити в США, але згодом посольство США в Парижі закрилося через коронавірус. "Моє щастя за океаном", – написала вона.

My happiness is across the ocean. Am I a second class American now? Please investigate why @USEmbassyFrance considers K1 visa processing nonessential. My heart aches this Fourth of July Do better #LiftTheTravelBan #LoveIsNotTourism — alexandra boles (@alexetra) July 4, 2020



"Тож, згідно із законом, мені дозволяється побачити свого чоловіка лише в тому випадку, якщо він помирає. У чому сенс цього? Невже бачити когось мертвим важливіше, ніж возз’єднатися з цією людиною, поки він живий і здоровий?", – пише Сара Коллаку.

So according to the law I'm allowed to see my husband only if he DIES. What is the meaning of this? How is seeing someone dead more important than reuniting with that person while he is alive and healthy?#LoveIsNotTourism #LiftTheTravelBan #LoveIsEssential #DoItLikeDenmark — Collakus (@SaraCollaku) July 11, 2020



А користувачка соцмережі Reezabooo вважає, що не всі люди можуть зрозуміти нинішню ситуацію розлучених кордоном пар.

"Я буквально не можу нічого планувати, адже якщо кордон відкриється, я хочу бути готовою. Я прокидаюся, перевіряю новини. Під час моєї перерви на роботі я перевіряю новини. На роботі всі питають мене про це. Я коли лягаю спати теж перевіряю новини", – пише вона.

I don’t think people realize how much this consumes our lives. I literally can’t plan anything; in case the border opens I want to be ready. I wake up, I check the news. During my breaktime; I check the news. At work; everyone asks me about it. I go to bed; I check the news. — Reezaboo ️ (@reezabooo) July 11, 2020



"Будь ласка, поговоріть з головою держави, щоб дозволити возз'єднатися парам та сім’ям. Я не бачила своєї коханої людини вже 6 місяців через заборони на поїздки. Стосунки – це любов, навіть якщо ви не одружені", – написала Габріелль Кассе.

@LeaSalame @GillesBouleau s’il vous plaît parler avec le chef de l’état de permettre aux couples et familles binationaux d’être réunis!! Je n’ai pas vu mon amour depuis 6 mois à cause des interdictions de voyager. L’amour est l’amour, même si tu es marié ou non #LoveIsNotTourism — gabriellecassell (@gabriellecasse5) July 10, 2020



І таких ще прикладів є безліч. Ви можете почитати пости людей, які чекають на партнера з-за кордону за цим посиланням.

Натомість ЄС заявляє, що поки не може дозволити повне скасування обмежень для подружніх пар з тих країн, які не перебувають у безпечному списку, але й не забороняє країнам-членам робити винятки, сказав комісар ЄС Ілва Йоханссон у коментарях The Daily Beast.