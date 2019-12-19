Собаки в дитинстві зменшує ризик розвитку шизофренії: дослідження

Відтоді, як люди зробили собаку домашньою твариною, вона стала вірна, слухняна та може забезпечити свого господаря товариством та емоційним благополуччям. Зараз дослідження дозволяє стверджувати, що існування такого "найкращого друга" у дитини з раннього віку також може мати користь для здоров’я – це зменшує шанси розвитку шизофренії у дорослому віці.

У ході дослідження доктор медичних наук Роберт Йолкен та його колеги з системи охорони здоров’я досліджували зв’язок між впливом домашньої тварини – кішки або собаки – протягом перших 12 років життя дитини та діагнозом шизофренії або біполярного розладу, передає видання Medical Xpress.

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Дослідники були здивовані, побачивши значне зменшення ризику розвитку у людини розладу, якщо вона піддавалася впливу собаки на початку життя. Проте не було суттєвого зв’язку між собаками та біполярним розладом, або між котами та будь-яким психічним розладом.

Окрім того, попередні експерименти визначили, що ранні життєві впливи домашніх тварин є чинниками навколишнього середовища, які можуть змінювати імунну систему різними засобами, включаючи алергічну реакцію, контакт із бактеріями та вірусами, стрес тощо.

Усіх учасників дослідження запитали, чи не було у них домашніх котів чи собак протягом перших 12 років життя. Ті, хто повідомляв, що домашня тварина кішка або собака перебувала в їхньому будинку, коли вони народилися, вважалися підданими впливу цієї тварини з народження.

*У своєму дослідженні Йолкен та його колеги дослідили близько 1400 чоловіків та жінок у віці від 18 до 65 років, з яких 396 осіб хворіли на шизофренію, 381 – біполярним розладом.