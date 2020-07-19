Щороку весільні церемонії стають все простішими та мінімалістичними. Тепер молодята не замовляють голубів, наречені не віддають перевагу пишним сукням, а чоловіки більше не миють ноги тещі.

Проте деякі пари стають все більш креативними та вигадують ефектні церемонії. Видання Lady.Tochka поділилося оригінальними світлинами з весілля, які вас зачарують.

До теми 25 чарівних фотографій, які показують зворушливі моменти тата і доньки на її весіллі

Деякі пари досі влаштовують весілля в "сільському" стилі, яке насправді дорого коштує, хіпі-весілля з босоногими гостями чи весільний обід в Макдональдсі. Проте більшість сучасних молодят обирають виїзні церемонії, щоб зробити незабутні фото.

Ми хочемо переконати вас в тому, що весілля може бути красивим і не банальним. Дивіться нижче 11 весільних фотографій з незвичайних церемоній, які точно всім запам’ятаються. Цим нареченим вдалося підкорити кожного.

Дивіться фото з незвичних весіль, які вас зачарують: