Подружжя перетворило фургон на будинок на колесах заради подорожей з малюком: захоплюючі фото

Чоловік та дружина вирішили створити будинок на колесах для подорожей без обмежень. За їх словами, це комфортно та зручно, особливо для відпочинку з маленькими дітьми.

Подружжя Сара та Ніл пішли на таке виважене рішення з фургоном для подорожей після народження хлопчика, повідомляє Ukr.Media.

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Сімейна пара звикла відвідувати різні країни, тому вирішили створити оптимальні умови і для свого малюка.



Такий будиночок є дуже комфортним для подорожей з дитиною

"Ми вирішили не зупинятися у кемпінгах, адже більше полюбляємо зупинки та життя в лісі, поряд з озерами, на пляжах чи горах. Ми хочемо мати вільнення життя і тепер до цього готові", – сказала Сара.

Тому подружжя обміняло свій фургон на більший автомобіль та навіть хоче зробити з нього трейлер для поїздок по різній місцевості.



Після народження дитини подружжя вирішило не припиняти подорожувати

На безліч фотографій можна помітити, як їхній син чудово почувається у фургончику посеред затишної лісової галявини. Батьки розповідають, що там дитина спить краше, ніж вдома.



Хлопчик обожнює подорожі у фургоні

Мама-мандрівниця запевнила, що діти швидко та легко адаптовуються до того, що роблять батьки.

Так, малюк, який ще навіть не ходив до садочку, вже об’їздив безліч країн та побачив неймовірні краєвиди. Він звик до пригод та емоцій від подорожей.



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