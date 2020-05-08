Пройшло кохання: ознаки, що ваші відносини віджили своє

Багато пар розлучаються, коли проходить окрилене почуття безмежної любові і пристрасті. Окрім того, є ще деякі дрібниці, які сигналізують партнерам про те, що любов пройшла, хоча в ці моменти всі вперто намагаються їх не помічати, боячись міняти своє життя. Як же зрозуміти, що любов справді пройшла?

Як розповів у коментарях журналістам 24 каналу кандидат психологічний наук Віктор Вус, кохання – це індивідуальне почуття, тому кожен випадок "початку" та "завершення" є унікальним.

Цікаво! 10 речей у стосунках, які показують справжнє кохання

"Ми кохаємо не конкретну людину, насправді ми кохаємо тільки свої почуття, які виникають в нас як реакція на дії, вчинки числова цієї людини. А оскільки, нормальна реакція людської психіки – адаптація, то, з часом, ці почуття втрачають свою "яскравість", і ми, відповідно, втрачаємо інтерес до цих почуттів", – вважає Віктор Вус.

За його словами, за своєю природою, люди кохають тільки своє задоволення. Однак, як зазначав Ніцше, "кожне задоволення прагне бути вічним". Саме тому, людям здається, що це кохання на все життя, що вони знайшли свою "половинку".



Закохана пара / Фото УП.Життя

Найбільш загальні ознаки того, що кохання пройшло

Відсутність суперечностей між партнерами

Якщо партнери не прагнуть щось покращити чи виправити у своїх стосунках, то це є ознакою наростання байдужості, втратою інтересу до партнера.

Відсутність спільних активностей, "сепаратизація" партнерів

Кохання, як задоволення, повинно приносити не тільки емоційно-чуттєві результати, але й фізичні/матеріальні. Якщо партнери не здійснюють спільної продуктивної діяльності (хобі, дозвілля), кожен переймається лише своїми індивідуальними видами діяльності, то то це є ознакою того, що пара не є психологічним "Ми", а розділилася на два окремих – "Я" та "Ти".

Також деякі психологи впевнені, що ознаками стосунків, які віджили себе, є те, як пара намагаєтеся виглядати ідеальною. Деяким партнерам звично "пускати пил" в очі оточуючим, але рано чи пізно це все одно закінчиться.

Читайте також! Чи є майбутнє у ваших відносин: п'ять головних чинників сумісності пари

Також серед явних ознак – постійні сварки. Найчастіше в цих суперечках один або обидва партнери виявляють пасивну агресію, використовуючи кожну дрібницю, щоб образити один одного.

Як можна стосункам дати "нове життя"

"Психологічне зростання, нові психологічні якості забезпечать "новизну" почуттів, яскравість емоцій. Так, партнери будуть бачити перед собою нову, успішну, зростаючу особистість, і заново закохуватимуться один в одного", – вважає Віктор Вус.

Окрім того, можна запровадити сімейні ритуали чи традиції. До прикладу, спільні пробіжки, спільна ранкова гімнастика, сімейні обіди теж привнесуть необхідну "новизну" у ваші будні і надасть відчуття психологічної єдності.