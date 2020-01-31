Розлучений тато разом з двома доньками створили милий будинок на колесах для подорожей: фото

Тато Шон Елліотт, який розлучився з дружиною і виховував двох доньок, спочатку хотів створити чоловічий фургон. Проте з допомогою дівчаток йому вдалося перетворити транспорт на милий і яскравий будинок на колесах, аби подорожувати світом.

Чоловік взяв фургон для того, щоб створити позитивні спогади та більше часу проводити зі своїми доньками – 10-річною Пейдж та 17-річною Квінн, передає видання The Daily Mall.

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Для цього чоловік купив Mercedes Sprinter ще у 2016 році та вирішив оновити інтер'єр всередині машини, щоб здивувати дівчат.

"Я хотів, щоб це було справою, яку ми троє робили разом. Коли ми розпочали ремонт, я передбачив, що це буде чоловічий фургон у темному кольорі. Однак у дівчат було інше бачення", – сказав Шон.

Так, Пейдж вирішила поставити у фургоні яскравий жовтий холодильний замість таткової ідеї холодильника з нержавіючої сталі, а її сестра Квінн додала власну марку до фургона – яскраві світлодіодні лампи.

"Я навчився відпускати свої заздалегідь задумані ідеї і по-справжньому дозволяв дівчаткам керувати проєктом", – додав чоловік. Так, фургон став зручним, затишним і яскравим будинком зсередини.

Сім'я вже проїхала понад 10 000 миль, подорожувала багатьма пляжами та горами Південної Каліфорнії, Сан-Валлі, Невади та іншими. Вони сподіваються в майбутньому доїхати до Колорадо та Техасу і повернутися до гори в штаті Юта, де поруч їх дім.

Тепер кожних вихідних дівчатка з татом мають нову поїздку. Мета чоловіка – познайомити доньок з природою світу, пригодами та різними способами життя.