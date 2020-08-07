Часто батьки стикаються з проблемою, яка полягає в тому, що привести свого малюка в дитячий садочок без сліз просто нереально. Дитина капризує, пручається, плаче, але спокійно в садочок зайти не може. Що робити в такому випадку – читайте далі.

Для того, аби похід в дитячий садочок не був для дитини стресовим, підіть туди самостійно заздалегідь, переконайтеся, що там хороші умови відпочинку, достатня кількість ігор, смачна їжа, поспілкуйтеся з батьками, пише Pedpresa.

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Також важливо познайомитися з директором садочка та майбутньою вихователькою. Розкажіть їм про свого малюка, його психологічні особливості та звички.

Що робити, щоб дитина не плакала в садочку: основні правила

Розширюйте коло спілкування дитини ще заздалегідь. Нехай малюк знайомиться з іншими дітками на дитячому майданчику. Спочатку дитині буде некомфортно, втім вона швидко звикне, і сором’язливість зникне. Навіть, якщо ваша дитина грається з іншими дітьми, не сидіть з нею поруч постійно, спробуйте відволіктися на деякий час, залишивши її з іншими родичами.

За декілька місяців до візиту дитячого садочка, наблизьте спосіб життя дитини до того, який буде в групі. Постарайтеся зробити такий же режим дня: їжте, лягайте спати, гуляйте, грайтеся в такий же час, коли малюк буде це робити у своїй групі.

Вчіть дитину бути самостійною. Вона повинна вміти користуватися ложкою, одягатися, сідати на горщик, одягатися, взуватися та спати без заколисувань та казок.

Розкажіть, що дитину чекає в садочку, які там веселі та добрі діти, як багато іграшок, як всі граються та як там смачно годують. Якщо дитині важко змінити обстановку, то дозвольте їй взяти з собою в садочок улюбленого "друга" – іграшку.



Поради батькам, які допоможуть дитині ходити в садочок без сліз / Мамоведія

Часто діти не мають відчуття часу, тож робочий день для них триває набагато довше, аніж для нас дорослих. Віддаючи дитину в групу вранці, скажіть, що ключі від будинку залишаєте в шафці, а після роботи, ви зайдете за дитиною та разом підете додому, адже без ключа ви не потрапите самостійно додому.

Мінімізуйте стрес в період адаптації: менше сваріть малюка вдома, не кричіть на нього, проводьте якомога більше часу за іграми, прогулянками, робіть разом домашні справи.

Зверніть увагу, дитині повинна подобатися його вихователька та діти. Якщо ваша дитина скаже, що вам, що вихователька його ображає, то не варто чекати, поки дитина звикне. В такому випадку дитину варто перевести в іншу групу або інший дитячий садочок.

Не залишайте дитину в дитячому садочку на цілий день. Спочатку привчайте до садочка по декілька годин на день хоча б місяць, а згодом дитина звикне і дитячий садочок стане місцем радості та веселого часопроведення.