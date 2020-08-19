З першого погляду чомусь здається, що хлопців ревнують лише дівчата, втім це не зовсім так. Чоловіки також ревнують своїх обраниць, однак одні замасковують свої емоції так, щоб дівчина не здогадалася, а інші роблять це занадто нав'язливо. Як позбутися ревнощів – читайте далі.

За твердженнями психологів, ми ревнуємо свою половинку через невпевненість в собі, або через характер нашої обраниці. Найголовніше в цій ситуації – навчитися зберігати спокій і не ревнувати, адже ревнощі руйнують стосунки, пише 24 канал.

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Якщо ваша дівчина дуже красива, то тут зрозуміло, чому ви так сильно її ревнуєте. Вам завжди здається, що їй телефонують та пишуть безліч хлопців, а якщо вона вам каже, що збирається піти з подругою на каву, то ви одразу уявляєте картину, як до неї підходить знайомитися парубок.

Часто ми створюємо ілюзію у своїй голові, втім коли ви використовуєте значний психологічний тиск на кохану, контролюєте кожен її крок та щогодини телефонуєте – наслідки будуть плачевними.

Головна причина зради – це відсутність любові. Тож, якщо ви зустрічаєтеся з дівчиною, яка вас не любить і здатна на зраду, то вам точно треба подумати над власною самооцінкою і якнайшвидше розпрощатися з такими токсичними стосунками.

Психологи радять зосередитися на собі. Таким чином ви акцентуватимете увагу на тому, що вам подобається, замість того, щоб увесь свій час витрачати на роздуми, які не мають підтверджень.



Прості поради, які допоможуть вам перестати ревнувати дівчину

Як перестати ревнувати дівчину

Займіться улюбленою справою

Для того, щоб перестати ревнувати дівчину, вам потрібно зайнятися улюбленою справою або роботою, щоб відволікатися від поганих думок.

Не прив’язуйтеся сильно до дівчини

Вам отрібно перестати бути до неї занадто прив’язаним. Забудьте про негативні думки і почніть думати про дівчину з любов’ю і довірою. Займайтеся чоловічою роботою і якщо дівчина, перестане приділяти вам належну увагу, постійно буде десь пропадати, чи не буде дзвонити, то просто відпустіть і знайдіть іншу дівчину.

Покажіть дівчині, що ви їй підходите краще

Ваша дівчина захоче від вас піти не тоді, коли ви будете зайняті своїми справами, а тоді, коли ви будете набридати їй повідомленнями і дзвінками. Будьте собою, розвивайтеся, досягайте успіху, і тоді дівчині не буде сенсу шукати когось на стороні, адже ви будете її повністю задовольняти.

Дівчині головне щоб ви її наповнювали, а не прив’язувалися до неї надто сильно. Коли ви перестаєте її наповнювати любов’ю і позитивними думками, почнете ревнувати, то ланцюжок передачі енергії зламається і ваша кохана перестане відчувати до вас потяг.