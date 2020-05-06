Сім’я попри карантин влаштувала для доньки незабутній випускний: фото

Через введені обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19 у багатьох країнах світу скасували випускні вечори. Проте люди не засмучуються та вигадують креативні ідеї, чим його можна замінити. Так, одна родина з США влаштувала незабутній випускний для своєї доньки вдома.

Батьки 17-річної Карлі Кастильо зі штату Колорада провели чарівне свято, яке ще кілька місяців тому ніхто й уявити не міг: з елегантними вбраннями у своїй їдальні, пише Washington Post.

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Ще до карантину дівчина обрала на випускний плаття кремового кольору із золотистими та білими блискітками. Тому, як і інші старшокласники, Карлі була засмучена, коли дізналася, що весняний випускний вечір у середній школі округу Дуглас скасували.



Карлі у своїй сукні для випускного / Фото Washington Post

Тому батьки Карлі – Кріс та Шейла Кастільо – вирішили здивувати її та таємно спланували їй свято. Так, її тато став "партнером" на балу, який провів її та танцював з нею кілька танців, а мама приготувала смачну вечерю для цієї події.

Тому ввечері минулої п’ятниці Карлі спустилася сходами свого будинку у випускному платті та босоніжках золотистого кольору на високих підборах, а тато подарував їй ромашковий браслет на зап'ястя. Потім він супроводжував її до їдальні в їхньому домі, де все було прикрашено повітряними кулями.



Сім'я влаштувала випускний для доньки вдома / Фото Washington Post

Так, насолоджуючись улюбленими стравами, Карлі та її тато провели ніч, танцюючи під плейлист, який підготував чоловік. Для дівчини, яка захоплюється балетом та грою на саксофоні та фортепіано, танець з татом виявився найкращим проведенням вечора на карантині.



Свято пройшло хоч і незвично, але весело / Фото Washington Post