Тато щотижня знімав на камеру, як росла його донька з народження до 20 років: зворушливе відео

Нідерландський художник Франс Хофмейстер захопився програмою, яка збирала щотижневі відеозаписи, які він знімав з донькою Лоттою за кілька днів після її народження і поки їй не виповнилося 20 років. На всіх кадрах вона розмовляє перед камерою на білому фоні, проте дуже помітно, наскільки вона змінюється і як зростає з тижня в тиждень.

Відео стало настільки вірусним, що Sprint купив його для використання в американському рекламному ролику у 2018 році.

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"Коли Лотта народилася, то вона почала рости і змінюється в дуже швидкому темпі, і я відчайдушно намагався зберегти і спогади недоторканими. Як знає будь-хто з батьків, ми бачили, що різниця між дитиною у дводенному та двомісячному віці – вражаюча", – розповів тато.

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Цікаво, що Хофмейстер також знімав свого молодшого сина Вінса. Відео для хлопчика-підлітка не настільки епічне, як у його сестри, можливо, через різницю в їх персональних камерах. "Відео Лотти переглянуло більш людей, ніж Вінса, ймовірно, тому, що вона дівчина, вона старша. Адже завжди більше уваги до дівчат", – додав чоловік.

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Побачивши обидва відео, деякі з батьків можуть пошкодувати, що не зробили те ж саме для своїх дітей. Як свідчить нам успіх останнього відео про Лотту, почати ще не пізно.