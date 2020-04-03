Тато з Ірландії вивчив з дітьми популярний танець у TikTok: захоплююче відео

Під час карантину кожен розважається, як може, та наагається зайняти себе чимось цікавим. Так, ірландець Тадг Флемінг створив неймовірне відео – так звану 10-хвилинну подорож зі своєю родиною. На відео його тато, Деррі, вчиться популярному танцю в TikTok під назвою "Сліпучі вогні" від гурту The ​​Weeknd.

Разом зі своїми двома сестрами та мамою чоловік вивчив танець, який включає безліч рухів руками, ногами та "плавання" на повітрі.

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Спочатку сім'я вивчає танець на своїх кухні, а згодом на подвір’ї, де і відбувається все найцікавіше.

Відео захоплює чарівною атмосферою в сім’ї та самим танцем. Воно насичене чудовими ірландськими акцентами, веселими змінами одягу та постійними криками "Alexa, перезапусти пісню!" та задасть вам настрій на весь день.

Дивіться відео, як тато вчиться танцювати популярний танець: