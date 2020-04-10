У британської пари народилися унікальні дівчатка-близнята: фото

У родині Ніколь і Тодда Бейлі з Великої Британії народилися дві чудові доньки – Харпер і Куїнн. Вони близнюки, але при цьому дуже різні між собою. Так, Харпер має синдром Дауна, а Квінн абсолютно здорова.

Лікарі стверджують, що такий випадок, коли з генетичним порушенням народжується тільки один малюк, випадає один раз на мільйон, пише видання Whas.

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Спочатку лікарі не змогли розпізнати хворобу дитини в утробі матері і це з'ясувалося лише після народження Харпер. Дівчинка з’явилася на світ першою, а її сестра Куїнн пізніше на 38 хвилин.



Близнятка Харпер та Квінн / Фото Bigpicture

Пара не вважає хворобу Харпер проблемою і ні в чому медиків не звинувачують. "Все, що я пам'ятаю, – це як лікар стоїть і вибачається. Але як тільки я побачила маляток, моє серце розтануло. Обидві були такі чудові", – каже жінка.

Нікола обожнює своїх маленьких дівчаток і впевнена, що вони, незважаючи на зовсім юний вік, люблять один одного і мають між собою міцний зв'язок на підсвідомому рівні.



Дівчатка- близнятка з братом / Фото Bigpicture

Жінка розповіла, що Квінн раніше заздрила старшій сестрі, у якої першої на голові виросло досить багато волосся, щоб зібрати його хвіст. Окрім того, Харпер почала посміхатися раніше сестри. При цьому мама доньок впевнена, що порівнювати їх не можна, адже вони хоч і сестри, але дуже різні.

На жаль, генетичне відхилення – це не єдина проблема дівчинки: вона народилася з пороком серця і в 6 років її чекає складна операція по його усуненню.

В інтерв'ю журналістам жінка зізналася про одну важливу проблему – ставлення оточуючих до Харпер. Через негативного сприйняття синдрому Дауна багато людей на вулиці дивляться на неї насторожено. Іноді ми чуємо коментарі типу "це дитина-даун".



Сім'я Бейлі з Великої Британії / Фото Bigpicture

Зазначимо, що у дівчаток є старший брат Лукас, який з нетерпінням чекав поповнення в родині. Тож тепер він чекає, коли дівчатка підростуть і зможуть скласти йому компанію в іграх.