В Індії дитину назвали на честь коронавірусу

В Індії батьки вирішили назвати свою новонароджену дитину на честь коронавірусу Covid-2019. Тому тепер дівчинка має ім'я Корона.

Щодо імені для малечі батьки консультувалися з іншими членами родини, які погодилися на цю ідею, пише IndiaTVnews.

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Чому дівчинку вирішили так назвати? За словами дядька дитини Нітеш Трипаті, коронавірус "об'єднав" суспільство і змусив людей вести колективну боротьбу з ним. Тому, на його думку, кращого імені немає.

Ця дитина стане символом єдності людей у боротьбі з вірусом,

– заявив дядько новонародженої.

"Вірус, безсумнівно, небезпечний. Він убив так багато людей у світі. Але він також прищепив нам багато хороших звичок", – додав він.

У місті Горахпурі, штат Уттар-Прадеш, де так назвали дівчинку, місцеві активно обговорюють цю новину.

Зазначимо, що батьки люблять називати своїх малюків незвичними іменами. Так, у США є близько 300 дівчат, які мають ім’я Abcde (перші п’ять літер англійського алфавіту).