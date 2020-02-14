Вчені з’ясували, як правильно мотивувати дитину до навчання

Вчені з Гарвардського університету провели нове дослідження, аби з’ясувати звідки береться мотивація у дитини та як її підвищити. Виявилося, що на вмотивованість до певної діяльності впливає спадковість, але у значно більшій мірі – досвід досягнень та поразок, приклади дорослих та безперечно виховання.

Часто батьки скаржаться, що дитина не хоче вчитися. Проте вчені довели, що немає дітей, які не хочуть нічим займатися.

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Діти, які здаються мало вмотивованими до навчання, насправді мають розвинену мотивацію уникнення. Вона спонукає уникати ризику та негативу на кшталт критики чи низьких оцінок.

Є другий вид мотивації — досягнення, яка направляє нас до винагороди, результату. При такому настрої можна розвивати цілеспрямованість, бажання отримати відкладене задоволення. Ці два види мотивації врівноважують одна одну.

Окрім того, недолік позитивних відносин з дорослими знижує мотивацію спробувати нові види діяльності. Також важливо, щоб малюк бачив, як дорослі працюють. Адже, згідно з дослідженням, дитина до року, яка бачить, як батьки виконують успішно завдання, зробить значно більше спроб досягти успіху, ніж та, яка бачить, що дорослі не досягають успіху.

5 способів допомогти дітям з мотивацією

Виявляйте допитливість і заохочуйте дослідження

Дошкільнята за своєю природою мотивовані грою, а учні початкової школи – цікавими дослідженнями та бажанням набути майстерності. Дорослі можуть посилювати ці мотиви за допомогою позитивного зворотного зв’язку, а також діти можуть копіювати їхню допитливість.

Тож у віці 6–10 років важливо йти за інтересами дитини, заохочувати будь-які спроби пізнання довколишнього світу.

Не покладайтеся на ґаджети

Дослідження довело, що діти вчать мову швидше завдяки безпосередньому спілкуванню з вчителем, ніж якщо слухають і бачать його на відео. У нашому цифровому світі ґаджети – це гарне доповнення під час навчання, але вони не можуть замінити особисте спілкування.

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Хваліть процес, а не результат

Перші спроби часто бувають невдалими. Тому якщо ви будете оцінювати лише вдалі спроби малечі, то в неї з’явиться страх негативної оцінки та побоювання не виправдати очікування. Це підсилюватиме мотивацію уникнення. Тож кращий вихід: підтримка та похвала за зусилля, зосередженість і працю.

Обережно зі стимулами

Якщо ж хлопчик чи дівчинка привчені до матеріальних винагород, це гасить довготермінову мотивацію. Очікуваний приз втрачає новизну, і мозок виявляє менше активності. Якщо нагорода ще й менша, ніж очікувалося, мотивація різко гальмує.

Тож єдиний спосіб зберігати мотивацію, якщо ви вдалися до винагород, – "підвищувати ставки". Приз має бути сюрпризом та ще й кращим, ніж дитина очікувала. Але найкращий спосіб прищепити здорову мотивацію – це позитивні відгуки і цікава діяльність для дитині: гра, творчість, дослідження.

Критикуйте вже вмотивованих

Дитина, яка прагне стати спортсменом, конструктивну критику з боку тренера сприйме як шанс поліпшити результати. А ось новачок у фітнес-центрі після критики може розчаруватися у своїх силах і більше не приходити туди. Тож критикуйте лише тих, хто вже готовий до цього. На тих, у кого мотивація слабка, значно краще вплине заохочення за спроби та спрощення завдань.