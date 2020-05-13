Виклик солодощам: цікавий експеримент, у якому батьки випробовують терпіння дітей – милі відео

Батьки вирішили випробувати терпіння дітей перед солодощами. Новий соціальний експеримент Fruit Snack Challenge, який заполонив соцмережі, вимагає, аби малеча залишилася наодинці з цукерками чи іншими улюбленими солодощами, та змогла встояти перед спокусою з'їсти їх.

Насправді, як з’ясували журналісти 24 каналу, ця тенденція використовувалася ще у 1970-х роках (більш відома як зефірний тест), проте лише зараз стала такою популярною. Ймовірно, тому що батьки почали на карантині знімати відео та публікувати їх в соціальних мережах – ТікТок та Інстаграмі.

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Суть соціального експерименту полягає в тому, щоб перевірити витримку дітей. Батьки залишають перед своєю малечею її улюблені солодощі чи фрукти та кажуть, що вийдуть на декілька хвилин з кімнати. Дорослі просять дитину не їсти солодке, поки вони не повернуться назад.

Не зважаючи на те, що часом дійсно важко встояти перед спокусою з’їсти смачненьке, батьки публікують відео, що їхні діти дійсно чекають, не торкаючись солодощів.

Нижче декілька милих відеоприкладів, які показують, як діти легко проходять виклик та доводять, що мають терпіння.

Відео з челенджем, де батьки випробовують терпіння дітей:

Але, звичайно, таки не всі діти можуть дочекатися та встримати бажання з'їсти улюблені солодощі.

Що відомо про зефірний тест? Вчені вважають, що головний фактор, який впливає на успішність, – це здатність відкладати задоволення.



Це відкриття зробили спеціалісти Стенфордського університету вже багато років тому. Тоді дітям 4-6 років давали зефір і казали, що вони його можуть з’їсти, але якщо утримаються і зачекають, то отримають за своє терпіння ще одну зефірку. Більше – читайте тут.



Так, ті, хто зумів почекати, як з’ясували дослідники згодом, стали більш успішними підлітками, а в дорослому житті зробили кращу кар’єру та досягли кращого матеріального становища, ніж решта.