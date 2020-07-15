Люди уявляють собі вільні стосунки без контролю і обмежень з боку партнера. Однак, насправді деякі партнери очікують схвалення від другої половинки. Тож, чи варто починати такі стосунки? Читайте плюси і мінуси вільних відносин та те, кому вони підходять.

Кому підходять вільні стосунки? За словами експертів, вони можуть зацікавити людей, які хочуть мати полігамні стосунки та не планують романтичні стосунки після сексу, пише Здоров'я.

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Вільні стосунки чудово підходять тим, хто не готовий до серйозних стосунків, кого не влаштовують загальноприйняті рамки або хто занадто незалежний для того, щоб щодня враховувати потреби іншої людини. Тобто вони можуть бути "пробником" — безпечнии способом перевірити себе і партнера та трохи краще розібратися в собі.

За словами психологів, такі стосунки охоплюють абсолютно різні форми взаємодії: цивільний шлюб, поліаморію і дружній секс.

Але вільні стосунки точно не підходять людям-невротиками, які постійно намагаються знайти підступ у поведінці партнера. Адже в житті далеко не всі готові переключатися з коханої людини на швидкоплинні зв'язки.

Плюси і мінуси вільних стосунків

Необхідність все обговорювати

Ви не зможете приховати від партнера, що мали інтимні стосунки з іншим після вечірки в клубі. Адже основа вільних відносин – це довіра і відкритість один з одним. Тому будьте готові розповісти всі подробиці ваших зустрічей та побачень, якщо цього хоче друга половина.

Вільні стосунки допоможуть отримати досвід самопізнання та адреналін від близького спілкування з новою людиною. Завдяки цьому ви зрозумієте, що саме хочете від партнера в ліжку, і зможете дізнатися, що подобається йому – це один з незаперечних плюсів.

Не бійтеся критики

Якщо ви затиснута людина, яка боїться відстояти власну позицію в суперечці і соромиться знайомитися з людьми, то навряд чи ви будете готові до критики знайомих. Адже вам треба бути готовим вислухати подругу, яка подзвонила вночі, щоб сказати, що бачила вашого хлопця в клубі з іншою.

Проте не дозволяйте іншим ображати вас лише за те, що ви живете інакше, бо це ваш вибір.

Різні очікування

Небезпека вільних стосунків виникає, коли в парі порушується єдність мотивів і очікувань. Наприклад, поки один з партнерів щиро насолоджується додатковими можливостями, а інший плекає таємну надію на справжнє зближення. При такій формі стосунків окрім основних зобов'язань дуже важливі відкритість і чесність.

Саморефлексія

Іноді вам здаватиметься, що ваш партнер перейшов межу дозволеного. І ревнощі та злість – це нормально, але треба вміти їх пригнічувати. Вільні відносини припускають постійне спілкування з собою з метою усвідомити тривожні імпульси і вирішити проблему на початку.