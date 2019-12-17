Вражаючі фото, які доводять, що дівчатка можуть бути одночасно принцесами та спостсменками

В мережі набуває популярності серія вірусних фото, у якій чудово поєднуються красиві риси обличчя дівчат у сукнях та віночках з кросівками та спортивними атрибутами. Світлини доводять, що дівчинка може бути чарівною принцесою та палкою спортсменкою водночас.

Мама і фотографиня Хезер Мітчелл зізналася, що її з дитинства однаково приваблювала легка атлетика та красиві сукні, передає видання Motherly. "Я грала у будь-який вид спорту, який пропонувала моя школа, і малювала губи помаду до кожної гри", – сказала вона.

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Проте одного разу, коли Мітчелл привела на тренування з софтболу свою 8-річну дочку Пейслі, інший батько заявив, що дівчинка не може бути спортсменкою через свою стать. Тому мама захотіла довести зворотнє та використала свої таланти як фотографа, щоб довести доньці, що їй не доведеться вибирати – бути дівчинкою чи спортсменкою.



Дівчинка одягнена в красиве плаття та спортивне взуття

"Тож наступного дня ми пішли в студію і створили її фотографії. Я серйозно витратила лише три хвилини на зйомку, бо точно знала, чого хочу", - пояснює Мітчелл.



Дівчинка з м'ячем

Коли Мітчелл опублікувала фотографії на своїй сторінці у фейсбук, її "закидали" запитами батьки, які хотіли зробити подібну зйомку для своїх дівчатом.