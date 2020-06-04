На тлі масових протестів у США варто поговорити про глобальні проблеми, зокрема расизм, і з дітьми. Але тут головне – не нашкодити малечі та виховати в неї розуміння і толерантність. Як навчити дітей з повагою ставитися до інших, незалежно від кольору шкіри, – читайте у матеріалі.

Зараз актуально звернути увагу дітей на расизм через масові протести в США після смерті Джорджа Фройда, пише видання Motherly.

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Відомо, що правоохоронці здійснювали арешт чоловіка, використовуючи задушливий прийом. На відео видно, що чоловік благав не вбивати його. Афроамериканець вигукував, що не може дихати, на що не зважав поліцейський, а в результаті Джордж Флойд помер.

Таке свавілля та расизм спровокували масові протести. Тому ми підготували кілька фото, як протести вплинули на малечу. Адже багато дітей приєдналися до своїх сімей і виглядає це дуже сильно.

12 потужних фотографій дітей на протестах по всьому світу:



Антирасизм для дітей

Психологи видання Parents підготували кілька порад, як навчити дітей бути толерантними та з повагою ставитися до інших людей.

Закладіть позитивні основи

У перші роки життя дитини батьки мають закласти позитивні основи, показуючи шкоду від ненависті та виховуючи в малечі співчуття та толерантність. "Діти знають, чим ми відрізняємось, але вони не народжуються, ототожнюючи людей з певною расою, статтю або етнічною приналежністю", – каже доктор Девід Шонфельд.

А коли дитина буде старшою, скажіть їй, що всі люди належать до одного біологічного виду, а різні відтінки шкіри пов'язані тільки з генетичним спадком. Всі люди однакові, незалежно від кольору шкіри.

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До прикладу, нагадайте, що минулого тижня ви купили в магазині яйця білого кольору, а на цьому тижні – упаковку коричневих яєць. Адже вони були однаковими всередині.

Важлива пам'ятка! Конструктивний діалог з дитиною завжди повинен будуватися за однією схемою: без паніки, без оціночних суджень і зі спільним пошуком інформації.

Слідкуйте за словами дитини

Якщо ваша дитина скаже на вулиці: "Ця жінка коричнева", батькам варто просто погодитися з дитиною, а потім пояснити їй всі нюанси. Адже вчені кажуть, що ви не є расистом, якщо просто помітили інший колір шкіри у людини. "Проте небажання визнати спостереження дитини може викликати в неї неправильне уявлення про це", – каже експерт Парк.

Потім ви можете пояснити, що таке стереотипи, та продумати з малечею кілька прикладів, які показують, що ці стереотипи насправді не відповідають дійсності. Обов’язково наголошуйте, що не можна критикувати людину за її расу чи переконання.

Допоможіть своїм дітям визнати шкоду расизму

Якщо ви чуєте, як ваша дитина говорить щось погане людей, але не усвідомлює цих слів, то поговоріть з нею про це. Для дітей молодшого віку ви можете зосередитися на розмові, чому слова ображають інших.



Навчіть дитину допомагати тим, з кого знущаються / Фото Ukrmedia

Коли малеча стане старшою, поясніть, чим небезпечний расизм, чому варто ставитися до інших з повагою та як можна захистити когось. Скажіть, що темношкірі люди часто стикаються з расизмом, але ви повинні протистояти цій тенденції і допомогти людям, яких пригноблюють.

Навчіть дитину бути союзником

Розкажіть дітям, як вони можуть підтримувати людей, які мають інший колір шкіри. Поговоріть з ними про такі випадки расизму, з якими малеча може зіткнутися в житті чи інтернеті та обговоріть, що краще робити в тій чи іншій ситуації.

Вказуйте на расизм у фільмах, іграх та книгах

Вказуючи на расизм, ви допомагаєте дитині розвивати навички критичного мислення. А це згодом дозволить їй не виділяти людей з іншим кольором шкіри, та навіть захищати їх.

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Нещодавно експертка Дженніфер Адаїр окреслила виданню Incontext три кроки, які допоможуть батькам виховувати "антирасистських" дітей: