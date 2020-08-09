Як навчити дітей робити добро: найкращі ідеї для гарних справ
Залучаючи дитину до добрих справ з самого дитинства, батьки зможуть виховати у ній доброту та високу мораль. Доброта – це чуйність, душевне ставлення до людей, прагнення робити добро. Вона пов’язана з іншими позитивними якостями: людяністю і вихованістю, турботою і співчуттям, доброзичливістю і уважністю, чуйністю і терпінням.
Робити добрі справи ніколи не пізно, втім добре дітей змалку привчати до хороших вчинків. За словами психологів, у дітей, які в ранньому та дошкільному віці допомагали оточуючим, у старшому віці краще формується поняття про мораль.
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Є багато різноманітних занять, за допомогою яких діти різних вікових категорій навчаться робити добрі вчинки, пише Освіта нова.
Добрі справи для дітей 2-4 років
- Зберіть разом з дитиною букет польових квітів і подаруйте їх бабусі, сусідці або комусь, кому це може підняти настрій.
- Зберіть з дитиною одяг, з якого вона вже виросла, і передайте в дитячий будинок.
- Навчіть дитину сортувати сміття і запропонуйте їй збирати макулатуру, яку потім можна здати на переробку.
- Подаруйте дитині скарбничку і час від часу давайте їй дрібні гроші (наприклад, здачу, яку ви отримуєте в магазині). Коли скарбничка наповниться, запропонуйте дитині купити на ці гроші щось собі, а частину грошей пожертвувати на благодійність.
Добрі справи для дітей 5-7 років
- Запропонуйте дитині передати деякі зі своїх іграшок у найближчий дитячий будинок або волонтерам, які збирають речі для дітей.
- Купіть разом з дитиною корм і передайте до місцевого притулку для тварин. Ви можете самі відвезти корм у притулок, щоб показати дитині, наскільки важливо дбати про безпритульних тварин.
- Коли у дитини буде День народження, подаруйте їй гроші і запропонуйте частину з них пожертвувати на благодійність. Запропонуйте дитині самій вибрати мету, на яку будуть пожертвувані гроші.
- Якщо у вашому місті є точки буккросингу, віднесіть з дитиною книги, які вона вже не читає. Також ви можете пожертвувати книги для дітей з дитячого будинку тощо.
Добрі справи для дітей 8 років і старших
- Розкажіть дитині про вимираючі види тварин у вашій місцевості. Знайдіть в інтернеті і підтримайте волонтерські програми, спрямовані на збереження вимираючих видів.
- Під час прогулянки в парку влаштуйте разом з дитиною невелике прибирання території від сміття. Візьміть з собою кілька пакетів і рукавички. Згодом робіть такі прибирання території регулярно.
- Дізнайтеся, які волонтерські акції проводяться в школі у дитини. Запропонуйте їй взяти участь у цих акціях.
- Регулярно беріть участь з дитиною в зборі грошей, одягу або інших речей для її однолітків з дитячих будинків, дітей-переселенців тощо. Розкажіть дитині про те, що деякі її однолітки потребують звичних речей, таких як одяг або шкільне приладдя.
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