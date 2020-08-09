Залучаючи дитину до добрих справ з самого дитинства, батьки зможуть виховати у ній доброту та високу мораль. Доброта – це чуйність, душевне ставлення до людей, прагнення робити добро. Вона пов’язана з іншими позитивними якостями: людяністю і вихованістю, турботою і співчуттям, доброзичливістю і уважністю, чуйністю і терпінням.

Робити добрі справи ніколи не пізно, втім добре дітей змалку привчати до хороших вчинків. За словами психологів, у дітей, які в ранньому та дошкільному віці допомагали оточуючим, у старшому віці краще формується поняття про мораль.

Читайте також Собаки та діти в домі: як їм подружитися

Є багато різноманітних занять, за допомогою яких діти різних вікових категорій навчаться робити добрі вчинки, пише Освіта нова.

Добрі справи для дітей 2-4 років

Зберіть разом з дитиною букет польових квітів і подаруйте їх бабусі, сусідці або комусь, кому це може підняти настрій.

Зберіть з дитиною одяг, з якого вона вже виросла, і передайте в дитячий будинок.

Навчіть дитину сортувати сміття і запропонуйте їй збирати макулатуру, яку потім можна здати на переробку.

Подаруйте дитині скарбничку і час від часу давайте їй дрібні гроші (наприклад, здачу, яку ви отримуєте в магазині). Коли скарбничка наповниться, запропонуйте дитині купити на ці гроші щось собі, а частину грошей пожертвувати на благодійність.

Добрі справи для дітей 5-7 років

Запропонуйте дитині передати деякі зі своїх іграшок у найближчий дитячий будинок або волонтерам, які збирають речі для дітей.

Купіть разом з дитиною корм і передайте до місцевого притулку для тварин. Ви можете самі відвезти корм у притулок, щоб показати дитині, наскільки важливо дбати про безпритульних тварин.

Коли у дитини буде День народження, подаруйте їй гроші і запропонуйте частину з них пожертвувати на благодійність. Запропонуйте дитині самій вибрати мету, на яку будуть пожертвувані гроші.

Якщо у вашому місті є точки буккросингу, віднесіть з дитиною книги, які вона вже не читає. Також ви можете пожертвувати книги для дітей з дитячого будинку тощо.

Добрі справи для дітей 8 років і старших