Експерти запевняють, що варто навчити дитину гратися самостійно та вміти зайняти себе якимось заняттям, бо це хороша звичка. Але, щоб її сформувати батькам потрібно докласти багато зусиль.

До того ж, не варто залишати дитину наодинці з собою весь час, адже батьки теж повинні приділяти свою увагу їй. Таку думку висловила психологиня Сабіна Ламанна у своєму інстаграмі.

ЦІкаво Як навчити дитину самостійно приймати рішення: поради

"Тут не потрібно впадати в крайності. Бо якщо дитина буде багато часу проводити сама, то вона недоотримає важливого досвіду спілкування і гри з дорослим", – пояснює експертка. Так, батьки повинні бути більшу частину часу поруч з малечею.

Чому не всі діти граються самостійно? Психологи запевняють, що все через те, що діти – різні. Так, одні можуть захопитися іграшками і тихенько бавитися ними якийсь час, а інші ходять за мамою "хвостиком".

Тому Сабіна Ламанна дала кілька порад, як привчити дитину до самостійної гри.

Як навчити дитину гратися самостійно

Починайте з коротких епізодів самостійної гри

З цим не варто поспішати, дитина має поступово звикати грати сама. Наприклад, батьки можуть грати разом з малечею 20 хвилин,а потім давати дитині пограти самій 3-5 хвилин. Потім можна збільшувати час до 10-15 хвилин самостійної гри. Але важливо, щоб хтось батьків був поруч, щоб допомогти, якщо у дитини виникне складність.



Дитина грається іграшкою самостійно / Фото innovo

Батьки повинні організувати самостійний час дитини

Для дітей до одного року

Для ігор таким діткам можна давати коробки з іграшками, які малеча бачить рідко. Це дозволить підтримати ефект новизни. Такі коробочки здатні надовго захопити малюка.

Якщо малечі від 1 до 3 років

Її потрібно оточити цікавими іграшками та предметами. Перед цим батьки повинні показати, як з цими речами гратися, а після спільних занять по трохи давати дитині час грати одній. Але спочатку деякий час будьте поруч, але не беріть безпосередньої участі.

Трохи старшим дітям (3 – 6 років)

Їм можна пропонувати ігрові завдання або інструкції. Наприклад, "Давай ти підготуєш спектакль з ляльками, а пізніше я подивлюся" (з трьох років) або "Буде добре, якщо ти розберешся з цією настільною грою, а потім розкажеш мені про правила, і ми разом зіграємо" (з шести років) тощо.

Читайте також До п'яти років дітям можна все: як виховують малечу в Південній Кореї – цікаві факти

Які іграшки згодяться для самостійних ігор:

Ті, які допоможуть наслідувати та копіювати світ дорослих: набори медика, будівельника, поліцейського, візажиста тощо.

Іграшки, які навчають пізнавати навколишній світ: мильні бульбашки, пісочна анімація і т.д.

Іграшки, які можна вважати "живими друзями", дбати про них, піклуватися, готувати, вкладати спатки.

Навіть непотрібні на перший погляд коробки, упаковки, палички, шматочки тканин можуть дуже допомогти оживити будь-яку гру.