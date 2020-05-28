Як навчити дитину не здаватися та наполегливо йти до мети

Отримавши погану оцінку в школі, програвши в змаганні чи не впоравшись з новим завданням, діти часто можуть опустити руки. Але як навчити дитину не здаватися, попри невдачі, та йти до своєї мети?

Порадами поділилися психологи Центру розвитку кар'єри інноваційно-освітнього комплексу "Техноград" Влада Савенко та Інга Кормін, пише видання Мел.

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Як навчити дитину не здаватися

За словами психологів, найперше, що повинні зробити батьки – це створити умови для різнобічного знайомства дитини зі світом і власними можливостями: дозволити відвідувати гуртки та секції, додаткові заняття тощо. Це необхідно, щоб розвинути кругозір і досліджувати різні активності, які цікавлять малечу.

Окрім того, потрібно спостерігати, яке заняття дитині подобається, що виходить в неї краще і обговорювати з ним це захоплення. Нарешті, важливо давати дітям можливість вибору, щоб розвивати самостійність і здатність приймати рішення.

Навчайте їх бути стійкими. Психологи радять обговорювати з дітьми свої помилки і пояснювати, чому ви навчилися завдяки ним. Правильне сприйняття помилок допомагає дітям краще контролювати свої негативні емоції. Тому діліться власним досвідом з малюками.



Розповідайте дитині про власний досвід / Фото Changeonelife

І не забувайте про ще два важливих компонента – похвалу і правильну критику. Адже важливо відзначати старання і прогрес малечі. При цьому також висловлювати підтримку і любов до дитини, незалежно від його досягнень. А критикувати краще наодинці, а не перед однолітками.

І навчіться розпізнавати емоції і поведінку дітей. Дорослим варто помічати інтерес дітей і хвалити їх навіть у незначній ситуації. Наприклад, якщо ви помітили як ваша донька/син наполегливо працюють над домашнім завданням – відзначте таку наполегливість і терпіння. Так, перемоги можуть бути не тільки великими.

Чому важливо ставити цілі і як навчити цьому дітей?

Влада Савенко та Інга Кормін наголосили, що цілі служить так званою опорою, допомагають приймати рішення і робити наступні кроки. Так, коли дитина вибере собі мету, рутинні справи вона перестане сприймати як нудні і нав'язані, і розумітиме, що найнеприємніші завдання – це сходинки на шляху до успіху.

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Як ставити цілі? Психологи вважають, що кращий посібник – це особистий приклад. Покажіть дитині, як організованість і порядок спрощують життя, коли навколо багато невідкладних справ.

Але на шляху до мети у малечі можуть виникати труднощі та навіть поразки, а через це може з’явитися стрес та небажання продовжувати.

Як навчити дитину справлятися зі стресом? Є батьки, які замість психологічної підтримки постійно наганяють страху: "Як буде жахливо, якщо ти не впораєшся, що не здаси, не виграєш". Тому, перш за все, подумайте, чи не створюєте ви своїм занепокоєнням зайвого тиску, який діти не можуть витримати.



Переконайтеся, що ви не створюєте стрес для дитини / Фото Освіта Нова

Крім цього, як говорять психологи, дитина переймає батьківські способи боротьби зі стресом. Тому малеча може за прикладом рідних вдаватися до гумору, шукати підтримки у близьких, самостійно розробляти рішення або бачити в перешкодах черговий квест.

Проте в будь-якому випадку з дитиною потрібно розмовляти: якщо у неї буде досвід проживання важких почуттів разом з близькою людиною, то згодом вона легко навчиться самостійно з ними справлятися.