Батьки, які мають більше однієї дитини, часто стикаються з різними конфліктами, сварками та навіть бійками між малюками. Так, потрібно підготувати первістка заздалегідь до появи другої дитини, але як згодом налагодити дружну атмосферу в сім’ї?

Видання 4mamas поділилося дієвими рекомендаціями, які допоможуть вам налагодити гарні стосунки між вашими дітьми. І навіть подорослішавши брати та сестри будуть дружити налюбити один одного.

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Як виховати своїх дітей у дружній атмосфері

Любіть своїх дітей і говоріть їм про це

Батьки повинні всім дітям говорити слова "Я тебе люблю". Це можна висловлювати як до обох одночасно, так і до кожної дитини наодинці, але не кажіть у присутності двох малюків про те, що любите одного.

І коли ви кажете дитини наодинці про ці почуття, то не забудьте додати: "Люблю, так само, як і братика (сестричку)". Це важливо для того, аби у малюка не виникало потім почуття гордощів.

Заохочуйте дітей до відповідальності

У сім’ї старша дитина повинна розуміти, що її молодший братик (сестричка) чогось не вміє, тож його/її потрібно цьому навчити. Виховуйте в дітей почуття відповідальності та турботи.

Натомість молодший малюк має розуміти, що потрібно слухати старшого. Тому експерти радять кожному з дітей дати певні обов’язки, до яких вони будуть ставитися з відповідальністю.



Вчіть дітей відповідати за братика чи сестричку / Фото qwizz

Заохочуйте дітей гратися в спільні ігри

Вигадайте кілька ігор, у які дітям було б добре і комфортно грати разом. Підказуйте їм та грайтеся разом з малечею. Якщо менша дитина ще буде маленька, то ви можете взяти її на руки і побігати за старшою дитиною та погратися в лови, і при цьому поводьтеся так, ніби діти граються разом.

Заохочуйте дітей піклуватися одне про одного

Ви повинні донести до дітей, що потрібно турбуватися про рідних. Але ні в якому разі не примушуйте старшу дитину няньчити молодшу. Краще дозвольте повезти коляску, коли дитина сама цього хоче, чи одягнути меншу сестричку (братика). Натомість молодша дитина може допомогти скласти портфель старшій тощо.

Підкреслюйте схожість та індивідуальність дітей

Разом з малюками дивіться фото та відео дітей та показуйте, чим діти схожі між собою в одному і тому віці, а чим відрізняються. І тут варто говорити приємні слова малюкам: "Які веселі, гарні, розумні" тощо, знаходьте позитивні риси характеру в кожній дитині.

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Хваліть дітей разом та поодинці. Окрім того, не забувайте нагадувати про другу дитину: "Ти дуже гарно виконуєш цю вправу, так само, як і братик (сестричка)".

Намагайтеся залишатися наодинці з кожною дитиною

Проводьте час з дітьми як разом, так і окремо. Можете в цей час говорити про щось потаємне, запитуйте про мрії, розмірковуйте про відчуття, пояснюйте значення понять "добро", "зло", "заздрощі", "кохання" тощо.

Також можна розповісти дитині про найголовніше в житті: сім’ю та добрі стосунки між братами та сестрами. І не забувайте про тактильний контакт – обіймайте і цілуйте своїх дітей, бо це важливо для їхнього розвитку.

Готуйте разом подарунки для братів й сестричок

Заохочуйте малечу дарувати братові чи сестрі подарунки на день народження чи інші свята або навіть просто так. Завдяки цьому їхня дружба зміцниться. Згодом вони самі нагадуватимуть: "Для братика намалюймо листівку, бо в нього завтра свято" або "Я хочу для сестрички зробити сюрприз" і т.д.

Будьте об’єктивними під час конфліктів дітей

Якщо діти мають якийсь конфлікт, то батькам важливо бути об’єктивними до дітей: дайте можливість обом малюкам виговоритися, щоб вони виплеснули невдоволення дорослим. Після цього між дітьми зникне гнів і вони можуть ясно висловлювати свою точку зору одне одному.

А загалом намагайтеся не втручатися в сварки дітей. Вони повинні самі навчитися розв’язувати конфліктні ситуації, без допомоги дорослих.

І обов’язково допомагайте дітям помиритися після сварки, не залежно від того, хто правий, а хто винуватий. Розкажіть дітям про те, що особливо важливо миритися перед сном. Навчіть їх використовуйте "мізинчики" під час примирення.



Сестрички миряться після сварки / Фото 4mamas

Не розділяйте дітей надовго

Не варто відвозити малюків порізно на все літо, наприклад, одного до однієї бабусі, іншого – до іншої. Діти повинні зростати разом, аби між ними не утворювалася відчуженість. Давайте їм більше часу проводити разом та мати спільні секрети.

Ніколи не порівнюйте дітей між собою

Навіть якщо дуже хочеться порівняти своїх малюків у позитивному сенсі, цього не варто робити. Адже так ви можете спровокувати суперництво між братами чи сестрами. Краще порівнюйте кожну дитину окремо із собою "у минулому". Розповідайте, якою вона була раніше, а чого досягла сьогодні.