Для кожної людини сім'я і робота – це дві дуже важливі частини життя. Але іноді дуже складно тримати їх в балансі і правильно розподіляти ресурси. Тому ми запитали у експерта поради, як знайти час і на кар'єру, і на сім'ю.

Власними порадами з журналістами 24 каналу поділився міжнародний коуч, автор проєкту Free Soul Роман Кириченко.

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Робота чи сім'я: важливі складові у житті жінки

За словами коуча, з появою дітей жінкам часто доводиться робити вибір – продовжувати кар'єру чи присвятити себе вихованню.

Опитування 25000 випускників Гарвардської бізнес-школи, проведене в 2014 році, говорить про те, що працюючі матері відіграють велику роль в успішному становленні своїх дітей в життя. Так, вчені довели, що для дочок дуже важливо бачити приклад працюючої матері в сім'ї.



Працююча мама / Фото Lenta

А зібравши дані про жителів 24 країн, дослідники прийшли до висновку, що дівчатка, чиї матері будували кар'єру, добивалися великих успіхів в роботі, отримували великі зарплати і вміли вибудовувати здорові відносини. А сини мам-кар'єристок брали більше участі у вихованні власних дітей.

Цікаво, що важливу роль у виборі жінки щодо сім'ї чи роботи відігравали їхні партнери. Так, до прикладу, результати дослідження American Academy of Political and Social Science свідчать: саме через чоловіків в 2/3 випадків дружини вирішили кинути роботу, часто тому, що їм доводилося заповнювати так званий "батьківський вакуум".

Як знайти баланс між роботою та сім'єю

Розподіляйте

Експерт наголошує, що для того, аби обидва партнери рівноцінно могли працювати і приділяти достатньо часу кар'єрі, домашні обов'язки повинні бути розділені навпіл. Адже навряд чи кому хочеться працювати в дві зміни.

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Окрім того, якщо є можливість користуватися послугами нянь, сервісів прибирання тощо, то це дуже полегшить життя і звільнить час, який можна провести з сім'єю.

"Тому говоріть один з одним, обговорюючи свої робочі плани і графіки. Домовляйтеся, хто в конретний період часу може приділяти більше часу сім'ї, а хто – своїй роботі", – додає Роман Кириченко.

Розставляйте пріоритети

За словами коуча, у житті кожної людиин важливий баланс та стабільність. Тому розставляючи пріоритети у своєму житті, не варто категорично робити вибір на користь сім'ї чи роботи. Тут більше йде мова про правильний розподіл часу і ресурсів в даний момент.



Тато грається з дітьми після роботи / Фото shoppingpl

Ви повинні чітко розуміти, скільки ви часу віддаєте роботі, і в яких ситуаціях відкладіть все, щоб провести час з сім'єю. Не відповідайте на робочі дзвінки і листи під час сімейного часу, будьте максимально залучені в усе, що з ними відбувається. Коли ви і ваша сім'я будуть у вас в пріоритеті, ви будете на них знаходити час,

– вважає Кириченко

Експерт радить застосувати формулу "співвідношення 30% на 70%". Скільки місця займає сім'я і скільки кар'єра – залежить від того, що зараз для вас важливо. В такому співвідношенні буде якісно зроблено те, на що ви зараз робите ставку.

Не сваріть себе

Не забувайте, неможливо бути для всіх хорошим, безвідмовним, реалізуватися всюди на 110%. Не думайте, що ви недостатньо хороший працівник, партнер або батько. Краще зосередьтеся на своїх сильних сторонах і успіхах.

Насолоджуйтесь роботою, а вдома – сім'єю. Як би важко не було, залишайте робочі питання на роботі, а сімейні – не виносьте за межі будинку. "Звертайте більше уваги на радість самореалізації в усіх сферах вашого життя та позбавтеся від відчуття провини", – підсумовує експерт.

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